Себастьян Феттель о возобновлении карьеры: «Не могу сказать нет, потому что на самом деле не знаю ответа»

Теги Михаэль Шумахер Найджел Мэнселл Кими Райкконен Фернандо Алонсо Себастьян Феттель Формула-1 Авто

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель высказался о возможности возобновления карьеры.

Феттеля спросили, существует ли вероятность его возвращения в «Ф-1» после нескольких лет перерыва – как это делали Найджел Мэнселл, Михаэль Шумахер, Кими Райкконен и Фернандо Алонсо.

«Я не могу сказать нет, потому что на самом деле не знаю ответа. Мне кажется, если бы вы задали им этот вопрос в такой же ситуации, то некоторые из них могли бы сказать «нет». А кто-то бы ответил «я не знаю». Но в итоге все они возвращались. Так что я не могу ничего исключать.

Думаю, во многом все будет зависеть от того, когда именно это может случиться. Ведь запас времени не бесконечный, в 36 лет нельзя ответить, что я могу подумать о возвращении лет через десять. Может быть, я и правда задумаюсь о возвращении по прошествии какого-то времени, но все будет зависеть от ситуации, самого вызова. В любом случае, сейчас я об этом точно не думаю.

И я в каком-то смысле получаю удовольствие сейчас – когда мне нужно решить, чем заниматься дальше. Это интересный вызов. На самом деле, это самый сложный вызов, который встает перед каждым гонщиком, каждым спортсменом – что делать дальше? Потому что (к моменту окончания карьеры) тебе будет 30-35 или 40-45 лет – в зависимости от вида спорта. И что потом?» – рассказал Феттель.

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8 комментариев

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Великий Алонсо
Феттель определенно не Шумахер и не Алонсо, характер не тот, у Шумахера и Алонсо железные яйца, стальной характер, можно ли это сказать о Феттеле? Конечно нет, его пик давно прошёл, желания нет, тогда о каком возвращении может идти речь? Пусть наслаждается пенсионерской жизнью, и так добился гораздо большего чем на самом деле заслужил.
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Any
зато после окончания карьеры стал появляться в соц. сетях, до этого туда вообще ни ногой) Я надеюсь, что как и Кими и Фернандо вернётся на какое-то время, а ещё интересно, конечно, чем займётся вне гоночной карьеры ☺
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DelNord
Вот у нас тут Макларен обездоленный намечается. "На днях или раньше". А приличных вариантов для него и нет. Может быть, это судьба? :)
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Be_Fun
имхо, не вернется. Феттель гонщик одного стиля, и что еще более важно - настроения, как и у Рикардо, выступления сильно зависят от эмоционального состояния, которое меняется у него в зависимости от удач/неудач. А после карьеры в феррари он вообще потерял мотивацию и доезжал на автопилоте. А тут еще и ситуация с АМ, когда Стролл на фоне 4-х кратного чемпиона смотрелся перспективным середняком с амбициями, пришел Ало, который нормальную машину 10 лет не видел, и просто уничтожил карьеру Стролла, что тот аж в теннис засобирался. Вряд ли Феттелю интересно кататься в условном хаасе или альфа-таури, а кто-то серьезнее его точно не подпишет.
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LetTong
Ответ Великий Алонсо
Феттель определенно не Шумахер и не Алонсо, характер не тот, у Шумахера и Алонсо железные яйца, стальной характер, можно ли это сказать о Феттеле? Конечно нет, его пик давно прошёл, желания нет, тогда о каком возвращении может идти речь? Пусть наслаждается пенсионерской жизнью, и так добился гораздо большего чем на самом деле заслужил.
Хоть где-то согласен с тобой. Себ не такой хищник, каким был в молодости. Пусть наслаждается пенсией
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alex1382
Ответ Any
зато после окончания карьеры стал появляться в соц. сетях, до этого туда вообще ни ногой) Я надеюсь, что как и Кими и Фернандо вернётся на какое-то время, а ещё интересно, конечно, чем займётся вне гоночной карьеры ☺
он в последнее время вообще очень сильно изменился. И ЛГБТ стал поддерживать, и с копчённым превозмогателем на колени вставать, и про пчёл и зелень думать стал. Вобщем занимался всем чем угодно только не гонками
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Any
Ответ alex1382
он в последнее время вообще очень сильно изменился. И ЛГБТ стал поддерживать, и с копчённым превозмогателем на колени вставать, и про пчёл и зелень думать стал. Вобщем занимался всем чем угодно только не гонками
Ну так со всеми, люди в течении жизни меняются, меняются вкусы, взгляды, это течение жизни)
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