Себастьян Феттель о возобновлении карьеры: «Не могу сказать нет, потому что на самом деле не знаю ответа»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» высказался о возможности возобновления карьеры.

Феттеля спросили, существует ли вероятность его возвращения в «Ф-1» после нескольких лет перерыва – как это делали , , и .

«Я не могу сказать нет, потому что на самом деле не знаю ответа. Мне кажется, если бы вы задали им этот вопрос в такой же ситуации, то некоторые из них могли бы сказать «нет». А кто-то бы ответил «я не знаю». Но в итоге все они возвращались. Так что я не могу ничего исключать.

Думаю, во многом все будет зависеть от того, когда именно это может случиться. Ведь запас времени не бесконечный, в 36 лет нельзя ответить, что я могу подумать о возвращении лет через десять. Может быть, я и правда задумаюсь о возвращении по прошествии какого-то времени, но все будет зависеть от ситуации, самого вызова. В любом случае, сейчас я об этом точно не думаю.

И я в каком-то смысле получаю удовольствие сейчас – когда мне нужно решить, чем заниматься дальше. Это интересный вызов. На самом деле, это самый сложный вызов, который встает перед каждым гонщиком, каждым спортсменом – что делать дальше? Потому что (к моменту окончания карьеры) тебе будет 30-35 или 40-45 лет – в зависимости от вида спорта. И что потом?» – рассказал Феттель.

Величие «Ред Булл» и Ферстаппена в цифрах: Макс превзошел мощнейший рекорд «Ф-1» по числу побед подряд