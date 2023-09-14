Фернандо Алонсо о возможном возобновлении карьеры Феттелем: «Сложность возвращения в «Формулу-1» не стоит недооценивать»

Пилот « » прокомментировал возможность возвращения в «Ф-1» .

В одном из последних интервью четырехкратный чемпион «Ф-1» не стал исключать возвращения в гоночную серию в будущем.

Алонсо является одним из немногих пилотов, успешно возвратившихся в «Формулу-1» после ухода.

«Я не присутствовал на интервью, не видел этого разговора. Порой вы читаете заголовки и не можете быть уверены в том, как это было сказано и каким тоном, о чем вообще шла речь.

Так что очевидно, что если Себ и правда об этом думает – решение принимать только ему. Что касается меня, то, как я уже говорил при возвращении Даниэля Риккардо – это вызов. И сложность возвращения в «Формулу-1» не стоит недооценивать», – рассказал Алонсо.

Себастьян Феттель о возобновлении карьеры: «Не могу сказать нет, потому что на самом деле не знаю ответа»