Гран-при Японии-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 16-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Японии.

Заезды «Формулы-1» на трассе «Сузука» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Сузука

22-24 сентября 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 5:30 ☁️

2-я практика: 9:00 ☁️

Суббота

3-я практика: 5:30 ⛅

Квалификация: 9:00 ⛅

Воскресенье

Гонка: 8:00 ⛅

время московское

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