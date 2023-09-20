Гран-при Японии-2023. Расписание трансляций

Теги Гран-при Японии Формула-1 Сузука Авто

Sports.ru представляет календарь 16-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Японии.

Заезды «Формулы-1» на трассе «Сузука» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Сузука
22-24 сентября 2023 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 5:30 ☁️
2-я практика: 9:00 ☁️
 
Суббота
 
3-я практика: 5:30 ⛅
Квалификация: 9:00 ⛅
 
Воскресенье
 
Гонка: 8:00 ⛅
 
время московское
 

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