Тото Вольфф: «Расселл выдал на 99,9 процента фантастический уик-энд. Лучше попасть в аварию сейчас, чем в борьбе за титул»
Тото Вольфф считает, что авария станет уроком для Джорджа Расселла.
Пилот «Мерседеса» ехал на третьей позиции и прессинговал пилотов «Макларена» и «Феррари» Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, однако завершил Гран-при Сингапура в барьерах на последнем круге.
«Мне жаль Джорджа, потому что он выдал на 99,9 процента фантастический уик-энд, на долю секунды потерял концентрацию, задел стену, и это случилось.
Я сказал ему: пусть лучше это произойдет сейчас и станет уроком, чем в борьбе за победу или за титул. Он запомнит эту ошибку.
Нельзя забывать, что он проводит свой второй сезон в конкурентоспособной машине и выкладывался по полной. Он атаковал изо всех сил, чтобы одержать победу. В тот момент единственным способом обогнать Норриса и, может, Сайнса, было использование каждого миллиметра на трассе.
Ландо «поцеловал» стену, [Джордж] ударился сильнее, так что это стоило ему гонки. Но если атакуешь, такое случается.
Джордж – настоящий гонщик, и он подавлен. Но я сказал ему, что игра шла за третье место, не за победу. Это большой урок, и такая ситуация не повторится, когда борьба будет идти за победу или титул. Но, конечно, он очень расстроен», – сообщил исполнительный директор «Мерседеса».
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