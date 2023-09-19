Тото Вольфф: «Расселл выдал на 99,9 процента фантастический уик-энд. Лучше попасть в аварию сейчас, чем в борьбе за титул»

Тото Вольфф считает, что авария станет уроком для Джорджа Расселла.

Пилот «Мерседеса» ехал на третьей позиции и прессинговал пилотов « » и « » и , однако завершил Гран-при Сингапура в барьерах на последнем круге.

«Мне жаль Джорджа, потому что он выдал на 99,9 процента фантастический уик-энд, на долю секунды потерял концентрацию, задел стену, и это случилось.

Я сказал ему: пусть лучше это произойдет сейчас и станет уроком, чем в борьбе за победу или за титул. Он запомнит эту ошибку.

Нельзя забывать, что он проводит свой второй сезон в конкурентоспособной машине и выкладывался по полной. Он атаковал изо всех сил, чтобы одержать победу. В тот момент единственным способом обогнать Норриса и, может, Сайнса, было использование каждого миллиметра на трассе.

Ландо «поцеловал» стену, [Джордж] ударился сильнее, так что это стоило ему гонки. Но если атакуешь, такое случается.

Джордж – настоящий гонщик, и он подавлен. Но я сказал ему, что игра шла за третье место, не за победу. Это большой урок, и такая ситуация не повторится, когда борьба будет идти за победу или титул. Но, конечно, он очень расстроен», – сообщил исполнительный директор « ».

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