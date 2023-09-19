Мартин Брандл: «Поставил бы на победу Расселла за 10 кругов до финиша Гран-при Сингапура»

Мартин Брандл поделился мнением о прорыве «Мерседеса» в Сингапуре.

и получили новые покрышки на последних кругах и быстро приближались к пилоту «Феррари» и представителю « » Ландо Норрису. В итоге Расселл врезался в барьеры, а Хэмилтон не смог подняться выше третьего места.

«Паровоз «Мерседеса» набрал стремительный темп, и за десять кругов до финиша я бы поставил на победу Расселла. Я бы проиграл.

Они довольно легко обогнали «Феррари» Леклера и должны были атаковать Норриса сразу же. У Расселла почти получилось, но не совсем. Норрису сильно помогло то, что он все еще был близок к лидеру Сайнсу и получал слипстрим и важнейшую DRS, которая давала лишние 13 км/ч и четыре десятые с круга на трех зонах.

Также было очевидно, что шины «Мерседеса» перегрелись и испытывают нагрузку от такого убийственного темпа, и болиды начали скользить.

Если бы Расселл обогнал Норриса с первой попытки, то, вполне уверен, выиграл бы гонку. Когда я комментировал, то упоминал, что преследование на городской трассе зачаровывает, ты в каком-то трансе зацикливаешься на заднем крыле и коробке передач впереди едущей машины. Гонщик должен следить за фундаментальными вещами – торможениями, расположением болида и работой с педалью газа. Простейшая помарка, и ты в стене – увы, это произошло с Расселлом.

Я никогда не выигрывал гонку «Ф-1» и никогда не управлял машиной, способной делать это регулярно, однако пару раз мог украсть победу – по разным причинам все шло не так. Минуло 30 лет, и мне до сих пор больно – то же будет чувствовать Джордж после этой гонки. У него на счету уже есть одна победа, и он справится, его день придет, но боль останется, и с ней нужно будет что-то делать.

Ландо, должно быть, ощущает то же после упущенных трех потенциальных побед в 2021-м, особенно с учетом того, что он был так близок к выигрышу и в Сингапуре. Его день точно настанет», – написал в своей колонке комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

Расселл обменял подиум на стену на последнем круге – не вынес горячки гонки за победу и давления Хэмилтона!