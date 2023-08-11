Ник де Врис о планах на будущее: «Собираюсь поступить в бизнес-школу Гарварда, ведь в своей жизни я толком никогда не учился»

Бывший пилот « » Ник де Врис рассказал о планах на будущее.

По словам де , он спокойно воспринял решение «Ред Булл» расторгнуть с ним контракт посреди сезона, заменив на Даниэля Риккардо. И что ему не пришлось прилагать усилий, чтобы взять себя в руки после такой неудачи.

«Вообще-то нет. Очень многие меня поддержали и в итоге все прошло вполне естественным образом, с тех пор я играю в гольф (смеется).

А еще я в своей жизни толком никогда не учился. На самом деле, я даже не закончил школу! Но в сентябре я собираюсь поступить в Бизнес-школу Гарварда, пройти курс «Переговоры и лидерство», немного поучиться. В большей степени потому, что сейчас мне это интересно и теперь у меня есть время для изучения разных вещей», – рассказал де Врис.

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