Ник де Врис о планах на будущее: «Собираюсь поступить в бизнес-школу Гарварда, ведь в своей жизни я толком никогда не учился»

Теги Альфа Таури Формула-1 Ник де Врис Авто

Бывший пилот «Альфа Таури» Ник де Врис рассказал о планах на будущее.

По словам де Вриса, он спокойно воспринял решение «Ред Булл» расторгнуть с ним контракт посреди сезона, заменив на Даниэля Риккардо. И что ему не пришлось прилагать усилий, чтобы взять себя в руки после такой неудачи.

«Вообще-то нет. Очень многие меня поддержали и в итоге все прошло вполне естественным образом, с тех пор я играю в гольф (смеется).

А еще я в своей жизни толком никогда не учился. На самом деле, я даже не закончил школу! Но в сентябре я собираюсь поступить в Бизнес-школу Гарварда, пройти курс «Переговоры и лидерство», немного поучиться. В большей степени потому, что сейчас мне это интересно и теперь у меня есть время для изучения разных вещей», – рассказал де Врис.

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4 комментария

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Roman Zhirnov
Ответ avcgloronalduMU
лига плюща - топ класс
Самое то, что нужно для человека, который даже школу не закончил?
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mclaren-honda
Ответ Roman Zhirnov
Самое то, что нужно для человека, который даже школу не закончил?
наверное для курса "Переговоры и лидерство" среднее образование необязательно ))
Это как в КВН много лет назад было: "Ничего не умеете? Значит будете администратором!"
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avcgloronalduMU
лига плюща - топ класс
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antineutrino
там нет вступительных экзаменов что ли?
или это какой-то короткий курс, а не полноценное высшее образование?
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