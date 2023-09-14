Бразильская конфедерация автоспорта назвала Массу «истинным чемпионом «Ф-1» 2008 года»

Теги Феррари Фелипе Масса Макларен Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Нельсон Пике-младший Формула-1 Рено Авто

Бразильская конфедерация автоспорта (CBA) поддержала иск Фелипе Массы.

Экс-пилот «Феррари» намерен добиться пересмотра итогов сезона-2008. Бразилец проиграл одно очко гонщику «Макларена» Льюису Хэмилтону. Масса полагает, что необходимо отменить Гран-при Сингапура, когда в намеренную аварию попал Нельсон Пике-младший, выступавший за «Рено».

В сообщении CBA говорится, что Фелипе является «истинным чемпионом «Формулы-1» 2008 года».

«Учитывая, что дело касается бразильского пилота, обязанность Бразильской конфедерации автоспорта – оказать безусловную поддержку любой претензии, направленной в ФИА или связанные структуры.

Президент уже выразил поддержку гонщику в ФИА – это касается исключительно спортивной составляющей. Подчеркнем слово «спортивной», поскольку CBA и ее президент никоим образом не вовлечены, речь не идет о каких-либо экономических, политических или юридических интересах или выгоде.

Президент CBA считает претензии бывшего пилота «Феррари» законными и оправданными и как спортсмен полагает, что бразилец является истинным чемпионом «Формулы-1» 2008 года.

Тем не менее, подчеркнем, что это ни в коей мере не призвано принизить мастерство Льюиса Хэмилтона, который выступал надлежащим образом и был далек от событий, породивших нынешние обсуждения.

Хотя Фелипе Масса уже занимает почетное место на пантеоне величайших бразильских кумиров в международном автоспорте, если его официально признают чемпионом мира 2008 года, это станет дополнительной мотивацией для нового поколения бразильских пилотов, которые тренируются в картинге и младших «формулах», и станет знаменательным проявлением справедливости», – говорится в заявлении национального автоспортивного органа.

Адвокат Массы об иске к «Формуле-1»: «Надеюсь, Льюис Хэмилтон нас поддержит»

Берни Экклстоун: «Клан Массы волнуют только деньги. Но шансы на то, что их иск удовлетворят, равны нулю»

4 комментария

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burefan
Чемпион мира Формулы-1 на территории Бразилии
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ffmp
Прекращайте этот сюр) В истории ф1 масса скандалов и спорных моментов известной публике, а сколько осталось за кадром, даже в современной ф1, где кажется что все «прозрачно». Никто ничего не менял и менять не будет с вероятностью 100%, сколько бы не подкупили «своих» ребятушек с организаций.
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Кирилл Конопельченко
Ответ ALMANAC
Истина за Массой, последний чемпион Феррари
Лечение не помогает?
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