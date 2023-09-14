Бразильская конфедерация автоспорта назвала Массу «истинным чемпионом «Ф-1» 2008 года»

Бразильская конфедерация автоспорта (CBA) поддержала иск Фелипе Массы.

Экс-пилот «Феррари» намерен добиться пересмотра итогов сезона-2008. Бразилец проиграл одно очко гонщику « » . Масса полагает, что необходимо отменить , когда в намеренную аварию попал , выступавший за « ».

В сообщении CBA говорится, что Фелипе является «истинным чемпионом «Формулы-1» 2008 года».

«Учитывая, что дело касается бразильского пилота, обязанность Бразильской конфедерации автоспорта – оказать безусловную поддержку любой претензии, направленной в ФИА или связанные структуры.

Президент уже выразил поддержку гонщику в ФИА – это касается исключительно спортивной составляющей. Подчеркнем слово «спортивной», поскольку CBA и ее президент никоим образом не вовлечены, речь не идет о каких-либо экономических, политических или юридических интересах или выгоде.

Президент CBA считает претензии бывшего пилота «Феррари» законными и оправданными и как спортсмен полагает, что бразилец является истинным чемпионом «Формулы-1» 2008 года.

Тем не менее, подчеркнем, что это ни в коей мере не призвано принизить мастерство Льюиса Хэмилтона, который выступал надлежащим образом и был далек от событий, породивших нынешние обсуждения.

Хотя Фелипе Масса уже занимает почетное место на пантеоне величайших бразильских кумиров в международном автоспорте, если его официально признают чемпионом мира 2008 года, это станет дополнительной мотивацией для нового поколения бразильских пилотов, которые тренируются в картинге и младших «формулах», и станет знаменательным проявлением справедливости», – говорится в заявлении национального автоспортивного органа.

Адвокат Массы об иске к «Формуле-1»: «Надеюсь, Льюис Хэмилтон нас поддержит»

Берни Экклстоун: «Клан Массы волнуют только деньги. Но шансы на то, что их иск удовлетворят, равны нулю»