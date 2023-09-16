Фернандо Алонсо: «Постараюсь отыграть несколько позиций, но гонка будет тяжелой»

Теги Фернандо Алонсо Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо готов прорываться на Гран-при Сингапура.

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги квалификации, а также рассказал о целях на гонку.

По словам Алонсо, с учетом старта с 7-й позиции говорить о серьезных прорывах было бы преждевременно.

«Я рад, что с Лансом все в порядке. Мой круг в третьем сегменте получился неплохим. По радио я сказал команде, что мне было бы трудно еще улучшить время на круге, даже если бы я гонял по трассе всю ночь.

Как кажется, в третьей практике у нас возникли небольшие трудности: мы были не очень конкурентоспособны, поэтому поменяли пару вещей в настройках и в квалификации добились прогресса. Но, вероятно, недостаточного.

Завтра нас ждет длинная и интересная для всех гонка. Нужно постараться по максимуму использовать каждую возможность, но при этом нужно быть реалистами: впереди нас стартует очень много действительно быстрых машин, при этом я бы не сказал, что наша стартовая позиция не соответствует нашей скорости. Я постараюсь отыграть несколько позиций, но гонка будет тяжелой», – рассказал Алонсо.

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1 комментарий

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Роман
Деда поднажми
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