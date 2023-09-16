Карлос Сайнс: «Не думаю, что Ферстаппена и «Ред Булл» стоит когда-либо сбрасывать со счетов»

Теги Феррари Ред Булл Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Сайнс призвал не сбрасывать со счетов Ферстаппена и «Ред Булл».

Пилот «Феррари» поделился мнением о шансах команды выиграть Гран-при Сингапура, учитывая старт с первой и третьей позиции.

«Не думаю, что Макса Ферстаппена и «Ред Булл» стоит когда-либо сбрасывать со счетов. Вполне возможно, что завтра они продемонстрируют такой гоночный темп, который показывали весь сезон до этого и каким-то образом все-таки сумеют прорваться через пелотон. Хотя здесь перед ними стоит заметно более сложная задача, чем обычно, а для нас эта возможность намного выгоднее, чем была в Монце.

Полагаю, завтра нас ждет сражение между пятью быстрейшими машинами. Да, у Джорджа Расселла есть в запасе дополнительный свежий комплект «медиума», но мы и сами можем выбрать тактику с двумя пит-стопами, поскольку «софт» на длинной дистанции смотрится не так уж плохо. Думаю, нас ждет тяжелая гонка, в которой будет трудно все сделать правильно, но если нам удастся, у команды появится отличный шанс на победу, это и будет целью на завтра», – рассказал Сайнс.

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