Карлос Сайнс: «Немного удивлен результату. Нам сразу удалось найти настройки болида и доработать их»
Сайнс удивился лидерству «Феррари» в пятницу перед Гран-при Сингапура.
Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, отметив, что команде удалось подобрать хорошие настройки.
При этом Карлос уверен в том, что ключевым фактором станет адаптация настроек в субботу, когда состояние трассы заметно изменится.
«Да, я немного удивлен результатам. С другой стороны, на Гран-при Сингапура всегда нужно приезжать, в каком-то смысле готовыми ко всему.
В прошлом мы уже видели очень странные перепады формы команд именно на этой трассе. Пока, как кажется, трасса здорово подошла нашей машине. И все складывается неплохо – в том смысле, что нам сразу удалось найти настройки, с первой же практики, а во второй практике мы их лишь немного доработали, став чуть-чуть быстрее.
Все выглядит хорошо, но я считаю, что завтра состояние трассы сильно изменится, прорезинится, на ней появится накат, что значительно повысит уровень сцепления с треком. Так что весь вопрос в том, кто сможет найти оптимальные настройки к завтрашнему дню», – рассказал Сайнс.
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