Карлос Сайнс: «Немного удивлен результату. Нам сразу удалось найти настройки болида и доработать их»

Теги Феррари Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс удивился лидерству «Феррари» в пятницу перед Гран-при Сингапура.

Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, отметив, что команде удалось подобрать хорошие настройки.

При этом Карлос уверен в том, что ключевым фактором станет адаптация настроек в субботу, когда состояние трассы заметно изменится.

«Да, я немного удивлен результатам. С другой стороны, на Гран-при Сингапура всегда нужно приезжать, в каком-то смысле готовыми ко всему.

В прошлом мы уже видели очень странные перепады формы команд именно на этой трассе. Пока, как кажется, трасса здорово подошла нашей машине. И все складывается неплохо – в том смысле, что нам сразу удалось найти настройки, с первой же практики, а во второй практике мы их лишь немного доработали, став чуть-чуть быстрее.

Все выглядит хорошо, но я считаю, что завтра состояние трассы сильно изменится, прорезинится, на ней появится накат, что значительно повысит уровень сцепления с треком. Так что весь вопрос в том, кто сможет найти оптимальные настройки к завтрашнему дню», – рассказал Сайнс.

Почему технологии «Ф-1» больше не переходят в дорожные машины? Куда делись все чудеса?

4 комментария

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GarbaXosa
Ответ Великий Алонсо
Чему удивляться? Феррари сильно прибавили, на таком Феррари Алонсо уже выигрывал бы гонки.
у тебя наверное от него и мозоли на руках?
+16
-1
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Kudim41
Ответ GarbaXosa
у тебя наверное от него и мозоли на руках?
там уже рубцы
+6
0
+6
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Scorpio
Ответ Великий Алонсо
Чему удивляться? Феррари сильно прибавили, на таком Феррари Алонсо уже выигрывал бы гонки.
ты уже путаешься в показаниях
у тебя до Барселоны Алонсо был на 2 болиде
Что ему мешало выигрывать гонки?
К тому же, как известно, скилл Нандо добавляет 0,5 с круга
+6
-1
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