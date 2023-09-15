Карлос Сайнс: «Немного удивлен результату. Нам сразу удалось найти настройки болида и доработать их»

Сайнс удивился лидерству «Феррари» в пятницу перед Гран-при Сингапура.

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, отметив, что команде удалось подобрать хорошие настройки.

При этом уверен в том, что ключевым фактором станет адаптация настроек в субботу, когда состояние трассы заметно изменится.

«Да, я немного удивлен результатам. С другой стороны, на всегда нужно приезжать, в каком-то смысле готовыми ко всему.

В прошлом мы уже видели очень странные перепады формы команд именно на этой трассе. Пока, как кажется, трасса здорово подошла нашей машине. И все складывается неплохо – в том смысле, что нам сразу удалось найти настройки, с первой же практики, а во второй практике мы их лишь немного доработали, став чуть-чуть быстрее.

Все выглядит хорошо, но я считаю, что завтра состояние трассы сильно изменится, прорезинится, на ней появится накат, что значительно повысит уровень сцепления с треком. Так что весь вопрос в том, кто сможет найти оптимальные настройки к завтрашнему дню», – рассказал Сайнс.

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