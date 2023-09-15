Тото Вольфф о словах про рекорд Ферстаппена: «Это самое умное, что я мог сказать? Возможно, нет. Но у меня всегда было такое мышление»

Руководитель « » Тото Вольфф высказался о своей реакции на рекорд пилота «Ред Булл» .

На Гран-при Италии голландец одержал десятую победу подряд, превзойдя достижение Себастьяна Феттеля. После гонки шеф «Мерседеса» заявил, что «это все для «Википедии», которую «никто не читает».

«Очевидно, когда смотришь на комментарии, при таких обстоятельствах можно подумать: «Это самое умное, что я мог сказать?» Возможно, нет.

Но у меня всегда было такое мышление – я унаследовал его от Ники [Лауды]. Ники отдал свои трофеи, чтобы ему бесплатно помыли машину. У меня вы тоже не найдете чего-то памятного, потому что эти цифры никогда не имели значения для нас обоих.

« » – это меритократия. Я часто говорил это в нынешнем году: только лучший выиграет чемпионаты мира – и нужно осознать, как сильно для этого пришлось поработать. И в конце они [« »] возьмут еще один важный трофей – и это самое ценное. Чемпионат выигрывает лучший пилот за рулем лучшей машины», – сказал Вольфф.

Тото Вольфф о рекорде Ферстаппена: «Это все для «Википедии». Все равно это никто не читает»