ФИА направила Марко письменное предупреждение после комментариев о Пересе

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Авто

ФИА напомнила советнику «Ред Булл» Гельмуту Марко правилах поведения публичных лиц.

Марко допустил обобщения по национальному признаку, рассуждая о мексиканском пилоте команды Серхио Пересе.

Федерация направила Гельмуту письменное предупреждение.

«Мы подтверждаем, что Гельмут Марко получил письменное предупреждение. Также ему напомнили об обязанностях как публичной фигуры в соответствии с Кодексом этики ФИА», – сообщили в автоспортивной организации.

Серхио Перес о стереотипах: «Марко извинился, ситуация в прошлом. Он не это имел в виду»

Кристиан Хорнер: «Марко быстро понял, что слова о Пересе были неправильными. Даже в 80 лет не поздно учиться»

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