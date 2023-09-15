ФИА направила Марко письменное предупреждение после комментариев о Пересе

ФИА напомнила советнику « » Гельмуту Марко правилах поведения публичных лиц.

Марко допустил обобщения по национальному признаку, рассуждая о мексиканском пилоте команды .

Федерация направила Гельмуту письменное предупреждение.

«Мы подтверждаем, что получил письменное предупреждение. Также ему напомнили об обязанностях как публичной фигуры в соответствии с Кодексом этики », – сообщили в автоспортивной организации.

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