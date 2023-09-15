ФИА направила Марко письменное предупреждение после комментариев о Пересе
ФИА напомнила советнику «Ред Булл» Гельмуту Марко правилах поведения публичных лиц.
Марко допустил обобщения по национальному признаку, рассуждая о мексиканском пилоте команды Серхио Пересе.
Федерация направила Гельмуту письменное предупреждение.
«Мы подтверждаем, что Гельмут Марко получил письменное предупреждение. Также ему напомнили об обязанностях как публичной фигуры в соответствии с Кодексом этики ФИА», – сообщили в автоспортивной организации.
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