«Удивился, что Мексика в Южной Америке». Гюнтер Штайнер о словах Марко о Пересе
Гюнтер Штайнер прокомментировал фразу Гельмута Марко о Серхио Пересе.
Руководитель «Хааса» обратил внимание на занимательную географию от советника «Ред Булл»: Марко назвал мексиканского гонщика «южноамериканцем». Штайнер также признал, что обобщения по национальному признаку неприемлемы в современном обществе.
«Стереотипизация в наши дни уже не работает. Надо внимательно относиться к тому, что мы говорим. Иногда это очень тяжело: безусловно, такое нельзя говорить, но иногда ты имеешь в виду другое.
Я мог бы понять, что он сказал по-немецки, но я просто читал – может, в переводе комментарий звучит иначе. Но думаю, что есть, то есть. Теперь с этим разбирается команда.
И я удивился, что Мексика в Южной Америке!» – сказал Гюнтер.
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