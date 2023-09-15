«Удивился, что Мексика в Южной Америке». Гюнтер Штайнер о словах Марко о Пересе

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Гюнтер Штайнер прокомментировал фразу Гельмута Марко о Серхио Пересе.

Руководитель «Хааса» обратил внимание на занимательную географию от советника «Ред Булл»: Марко назвал мексиканского гонщика «южноамериканцем». Штайнер также признал, что обобщения по национальному признаку неприемлемы в современном обществе.

«Стереотипизация в наши дни уже не работает. Надо внимательно относиться к тому, что мы говорим. Иногда это очень тяжело: безусловно, такое нельзя говорить, но иногда ты имеешь в виду другое.

Я мог бы понять, что он сказал по-немецки, но я просто читал – может, в переводе комментарий звучит иначе. Но думаю, что есть, то есть. Теперь с этим разбирается команда.

И я удивился, что Мексика в Южной Америке!» – сказал Гюнтер.

Кристиан Хорнер: «Марко быстро понял, что слова о Пересе были неправильными. Даже в 80 лет не поздно учиться»

Льюис Хэмилтон: «Слова Марко о Пересе абсолютно неприемлемы. Я не удивлен»

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5 комментариев

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Nadert@
обобщения по национальному признаку неприемлемы в современном обществе - а как же Мазепин?
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sfairait
А для Марко что Южная, что Северная
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Bashibuzuck
В Северной же😳
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pan_admiral
А им всё равно. Для него Перес откуда то оттуда. Сказал бы ещё спасибо что не из Африки.
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