Тото Вольфф об иске Массы: «Такого поворота событий явно никто не ожидал. Это может создать прецедент»

Иск Массы к «Ф-1» может создать прецедент – считает Вольфф.

Исполнительный директор « » признал, что с интересом наблюдает за развитием событий в истории с иском, который Масса подал в адрес ФИА и «Формулы-1».

Масса требует аннулировать результаты 2008 года, учитывая подтасовку результатов со стороны «Рено». В этом случае может быть признан чемпионом 2008 года:

«Да, за этой ситуацией интересно наблюдать. Такого поворота событий явно никто не ожидал. И регламент в «Формуле-1» предельно четкий. Если же речь пойдет о гражданском иске, это определенно создаст прецедент. Каким бы ни был итог. Так что мы со стороны с любопытством наблюдаем за происходящим».

намекнул, что в случае успешного иска со стороны Массы «Мерседес» может задуматься над тем, чтобы оспорить результаты Гран-при Абу-Даби 2021 года, когда судьба титула решилась в противостоянии Макса Ферстаппена и на последнем круге гонки:

«В отношении результатов гонки 2021 года ФИА сделала четкое и ясное заявление. Поэтому сейчас мы и следим за развитием событий с большим интересом».

Бразильская конфедерация автоспорта назвала Массу «истинным чемпионом «Ф-1» 2008 года»