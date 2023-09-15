Тото Вольфф об иске Массы: «Такого поворота событий явно никто не ожидал. Это может создать прецедент»
Иск Массы к «Ф-1» может создать прецедент – считает Вольфф.
Исполнительный директор «Мерседеса» признал, что с интересом наблюдает за развитием событий в истории с иском, который Масса подал в адрес ФИА и «Формулы-1».
Масса требует аннулировать результаты Гран-при Сингапура 2008 года, учитывая подтасовку результатов со стороны «Рено». В этом случае Масса может быть признан чемпионом 2008 года:
«Да, за этой ситуацией интересно наблюдать. Такого поворота событий явно никто не ожидал. И регламент в «Формуле-1» предельно четкий. Если же речь пойдет о гражданском иске, это определенно создаст прецедент. Каким бы ни был итог. Так что мы со стороны с любопытством наблюдаем за происходящим».
Вольфф намекнул, что в случае успешного иска со стороны Массы «Мерседес» может задуматься над тем, чтобы оспорить результаты Гран-при Абу-Даби 2021 года, когда судьба титула решилась в противостоянии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на последнем круге гонки:
«В отношении результатов гонки 2021 года ФИА сделала четкое и ясное заявление. Поэтому сейчас мы и следим за развитием событий с большим интересом».
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