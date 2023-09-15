Тото Вольфф об иске Массы: «Такого поворота событий явно никто не ожидал. Это может создать прецедент»

Теги ФИА Фелипе Масса Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Иск Массы к «Ф-1» может создать прецедент – считает Вольфф.

Исполнительный директор «Мерседеса» признал, что с интересом наблюдает за развитием событий в истории с иском, который Масса подал в адрес ФИА и «Формулы-1».

Масса требует аннулировать результаты Гран-при Сингапура 2008 года, учитывая подтасовку результатов со стороны «Рено». В этом случае Масса может быть признан чемпионом 2008 года:

«Да, за этой ситуацией интересно наблюдать. Такого поворота событий явно никто не ожидал. И регламент в «Формуле-1» предельно четкий. Если же речь пойдет о гражданском иске, это определенно создаст прецедент. Каким бы ни был итог. Так что мы со стороны с любопытством наблюдаем за происходящим».

Вольфф намекнул, что в случае успешного иска со стороны Массы «Мерседес» может задуматься над тем, чтобы оспорить результаты Гран-при Абу-Даби 2021 года, когда судьба титула решилась в противостоянии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на последнем круге гонки:

«В отношении результатов гонки 2021 года ФИА сделала четкое и ясное заявление. Поэтому сейчас мы и следим за развитием событий с большим интересом».

Бразильская конфедерация автоспорта назвала Массу «истинным чемпионом «Ф-1» 2008 года»

4 комментария

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Minuvert
Отмена Абу-Даби ничего не поменяет, Макс лидировал по дополнительным показателям
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Lordk
Ответ Minuvert
Отмена Абу-Даби ничего не поменяет, Макс лидировал по дополнительным показателям
Так и пересмотр может заканчиваться не только отменой гонки )
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Minuvert
Ответ Lordk
Так и пересмотр может заканчиваться не только отменой гонки )
Обяжут заново проехать последний круг?)
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Тимур Алиев
Ответ Minuvert
Отмена Абу-Даби ничего не поменяет, Макс лидировал по дополнительным показателям
Не надо отменятт гран при , надо просто по предпоследнему кругу засчитать,без учёта ошибки масси
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