Джордж Расселл: «Опыт допущенных в работе с болидом ошибок поможет нам в будущем»

Пилот « » оценил перспективы команды добиться прогресса в следующем сезоне.

Расселл считает, что ошибки, допущенные «Мерседесом» при проектировании двух последних болидов, должны помочь исправить их в будущем.

«Да, я считаю, что в этом сезоне мы многого добились. По правде говоря, ближе к концу сезона у нас будет еще пара небольших вещей, которые должны помочь лучше подготовиться к следующему сезону.

Как мне кажется, вполне очевидно то, что мы допустили несколько ошибок при подготовке к сезону-2022, а потом новые ошибки случились этой зимой. Но я уверен, что опыт этих ошибок поможет нам в будущем. И знаете, такие неудачи даже нужны команде.

Эти ошибки нужны, чтобы направить вас на правильный путь. Как команда вы должны быть предельно мотивированы и хотеть вернуться на вершину, и как я уже говорил, те уроки, полученные за последние два года, должны только помочь нам в дальнейшем.

Что касается , то в прошлом году у нас тут была очень быстрая машина. Но мы, к сожалению, не смогли выжать из нее максимум. В этот раз, как мне кажется, нас ждет плотная борьба с «Феррари» и «Маклареном», форма «Астон Мартин» же довольно нестабильна. Надеюсь, что на трассе с высоким требованием к прижимной силе мы сможем немного сократить отставание от «Ред Булл», – рассказал Расселл.

Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?