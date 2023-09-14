Шарль Леклер: «В Монце «Феррари» была второй по скорости командой, этот уик-энд мы начинаем с нуля»

Пилот « » поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

По словам Леклера, он не ждет от команды такого же уровня выступлений, как на последнем этапе в Монце.

«Мы многое узнали по ходу гоночного уик-энда в Монце, особенно о наших слабых сторонах. Гран-при Италии подтвердил, что мы лучше смотримся на трассах, где требуется низкий уровень прижимной силы, а значит в этот уик-энд, вероятно, нам будет сложнее.

Главное – уровень выступлений команды по ходу всего уик-энда. Довольно трудно приезжать сюда после уик-энда в Монце, где мы боролись на третье место. Там мы были очевидно второй по скорости командой на трассе, однако этот уик-энд мы начинаем с нуля. И другие команды в этот уик-энд будут ближе к нам – это и «Мерседес», и «Макларен», и «Астон Мартин», – рассказал Леклер.

Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?