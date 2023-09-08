«Будет непросто. Это не самая сильная для «Ред Булл» трасса». Макс Ферстаппен – о шансах продлить победную серию на Гран-при Сингапура

Пилот « » оценил шансы команды продлить победную серию на предстоящем .

Ферстаппен отметил, что серия вполне может прерваться, учитывая то, что трасса по своим характеристикам не очень хорошо подходит болиду «Ред Булл»:

«Думаю, на Гран-при Сингапура нам придется чуть сложнее, чем обычно. Но посмотрим. Сделаем все, что сможем, постараемся выиграть и эту гонку. Но сделать это будет очень непросто – поскольку нас ждет уик-энд на, скажем так, не самой сильной для «Ред Булл» трассе».

поддержал напарника, отметив непредсказуемость, свойственную этапу в Сингапуре:

«Я согласен с Максом. Мне кажется, нас ждет уик-энд, по ходу которого в целом может случиться вообще все, что угодно. Надеюсь, мы сильно выступим в квалификации. Поскольку стартуя не с первого ряда в гонке, шансы на победу крайне малы. Так что я надеюсь, что мы сможем повторить прошлогоднее выступление».

Хэмилтон ткнул шпильку в Ферстаппена: напарники Льюиса – круче, а Макс ни с кем не сражался. Это правда, но что меняется?