«Будет непросто. Это не самая сильная для «Ред Булл» трасса». Макс Ферстаппен – о шансах продлить победную серию на Гран-при Сингапура

Теги Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил шансы команды продлить победную серию на предстоящем Гран-при Сингапура.

Ферстаппен отметил, что серия вполне может прерваться, учитывая то, что трасса по своим характеристикам не очень хорошо подходит болиду «Ред Булл»:

«Думаю, на Гран-при Сингапура нам придется чуть сложнее, чем обычно. Но посмотрим. Сделаем все, что сможем, постараемся выиграть и эту гонку. Но сделать это будет очень непросто – поскольку нас ждет уик-энд на, скажем так, не самой сильной для «Ред Булл» трассе».

Серхио Перес поддержал напарника, отметив непредсказуемость, свойственную этапу в Сингапуре:

«Я согласен с Максом. Мне кажется, нас ждет уик-энд, по ходу которого в целом может случиться вообще все, что угодно. Надеюсь, мы сильно выступим в квалификации. Поскольку стартуя не с первого ряда в гонке, шансы на победу крайне малы. Так что я надеюсь, что мы сможем повторить прошлогоднее выступление».

Хэмилтон ткнул шпильку в Ферстаппена: напарники Льюиса – круче, а Макс ни с кем не сражался. Это правда, но что меняется?

3 комментария

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Nick
Будет непросто не уснуть, наблюдая за очередной безальтернативной победой "Ред Булл".
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Великий Алонсо
Бла-бла-бла, в итоге очередная победа РБ 😴😴😴
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Рнпрл Аари
Ну в прошлом году получилось не очень, интресно как в этом сложится.
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