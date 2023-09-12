«Мишлен» поборется с «Пирелли» за поставку шин WRC с 2025 года (Autosport)

Теги ФИА чемпионат мира по ралли Пирелли Мишлен Авто

Компания «Мишлен» намерена вернуться в чемпионат мира по ралли (WRC).

По информации Autosport, фирма будет участвовать в тендере на поставку шин с 2025 года по 2027-й. Также ожидается, что заявку подаст индийский производитель MRF Tyres.

«Мишлен» будет конкурировать с текущим поставщиком – «Пирелли». Французы обеспечивали раллийных гонщиков покрышками в 2011-2020 годах.

Крайний срок подачи заявок – 15 сентября. Предполагается, что ФИА объявит имя победителя тендера 19 октября.

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