Мика Хаккинен: «Михаэль Шумахер никогда не сдавался. Надеюсь, это качество поможет ему и сейчас»

Теги Михаэль Шумахер Мика Хаккинен Формула-1 Авто

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен поделился воспоминаниями о сражениях с Михаэлем Шумахером.

По словам финна, жесткая манера Шумахера вести борьбу в основном и делала его великим чемпионом:

«Он был очень жестким оппонентом, никогда не оставлял тебе слишком много места на трассе и всегда очень жестко защищался. Есть очень много аспектов, которые всегда восхищали меня в Михаэле.

Но самое главное – он никогда не сдавался. Этого слова просто не было в его лексиконе. И я надеюсь, что это качество поможет ему и сейчас».

В качестве примера экстремально жесткой борьбы со стороны Шумахера Хаккинен вспомнил Гран-при Бельгии 2000 года:

«Он выдавил меня на траву на скорости 300 км/ч. Тогда я сказал ему, что в подобных случаях лучше стоит руководствоваться здравым смыслом. Ведь в такой ситуации это был вопрос жизни и смерти. А Михаэль лишь наклонил голову и вопросительно посмотрел на меня. Для него это и были настоящие гонки. И это и делало его лучшим из нас».

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2 комментария

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Александр Деев
Мика, респект.
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