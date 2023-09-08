Эмерсон Фиттипальди: «Леклеру нужно выступать спокойнее, тогда у него будет меньше ошибок»

Теги Эмерсон Фиттипальди Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди поделился мнением о выступлениях «Феррари» в нынешнем сезоне.

Фиттипальди считает, что более высокая эмоциональность Леклера и стремление порой прыгнуть выше головы в текущих условиях лишь мешает ему, в то время как Сайнс старается действовать спокойнее.

«На мой взгляд, Леклер находится под большим давлением, чем Сайнс. Монегаск стремится достичь тех результатов, которые ему пока так и не даются. В то время как Сайнс в гонках демонстрирует более стабильные выступления.

Возможно, внутри команды существует какой-то элемент психологического давления, что может осложнять пилотам задачу. Леклеру нужно работать спокойнее, тогда у него будет меньше ошибок», – рассказал Фиттипальди.

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2 комментария

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Ми Ли
Почему все говорят про стабильность Сайнца , как будто она у него есть
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Robert Oganyan
Ответ Ми Ли
Почему все говорят про стабильность Сайнца , как будто она у него есть
Стабильно быть медленнее Леклера и тошнить на пару позиций ниже него
+2
-1
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