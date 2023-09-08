Эмерсон Фиттипальди: «Леклеру нужно выступать спокойнее, тогда у него будет меньше ошибок»

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о выступлениях «Феррари» в нынешнем сезоне.

Фиттипальди считает, что более высокая эмоциональность Леклера и стремление порой прыгнуть выше головы в текущих условиях лишь мешает ему, в то время как Сайнс старается действовать спокойнее.

«На мой взгляд, Леклер находится под большим давлением, чем Сайнс. Монегаск стремится достичь тех результатов, которые ему пока так и не даются. В то время как Сайнс в гонках демонстрирует более стабильные выступления.

Возможно, внутри команды существует какой-то элемент психологического давления, что может осложнять пилотам задачу. нужно работать спокойнее, тогда у него будет меньше ошибок», – рассказал Фиттипальди.

Сайнс должен стать первым пилотом «Феррари». Гран-при Италии доказал: притязания – оправданы