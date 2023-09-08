Гельмут Марко прояснил недавние слова про нехватку сосредоточенности у Переса: «Я говорил об отличиях в менталитете»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прояснил свое недавнее заявление в отношении Серхио Переса.

В одном из интервью, Марко, рассказывая о причинах отставания Переса от Ферстаппена, назвал нехватку сосредоточенности, свойственную латиноамериканцам. После этого в соцсетях болельщики обрушились на Марко с критикой, обвиняя в том числе в расизме.

По словам Марко, его неправильно поняли и он имел в виду совсем другое.

«Я имел в виду совсем не это. Я говорил об отличиях в менталитете между мексиканцами и немцами или нидерландцами. Хотя кто знает, может менталитет – это та вещь, которую можно контролировать», – рассказал Марко.

Гельмут Марко: «Перес – южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Ферстаппен или Феттель»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий