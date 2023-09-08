Гельмут Марко прояснил недавние слова про нехватку сосредоточенности у Переса: «Я говорил об отличиях в менталитете»

Советник « » Гельмут Марко прояснил свое недавнее заявление в отношении .

В одном из интервью, Марко, рассказывая о причинах отставания Переса от Ферстаппена, назвал нехватку сосредоточенности, свойственную латиноамериканцам. После этого в соцсетях болельщики обрушились на Марко с критикой, обвиняя в том числе в расизме.

По словам Марко, его неправильно поняли и он имел в виду совсем другое.

«Я имел в виду совсем не это. Я говорил об отличиях в менталитете между мексиканцами и немцами или нидерландцами. Хотя кто знает, может менталитет – это та вещь, которую можно контролировать», – рассказал Марко.

Гельмут Марко: «Перес – южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Ферстаппен или Феттель»