  Новая команда «Формулы E» «Ситроен» подписала двукратного чемпиона Верня и вице-чемпиона Кэссиди
Новая команда «Формулы E» «Ситроен» подписала двукратного чемпиона Верня и вице-чемпиона Кэссиди

«Ситроен» объявил состав на дебютный сезон «Формулы E».

К новой команде электросерии «Ситроен» присоединились Жан-Эрик Вернь и Ник Кэссиди.

35-летний Вернь – единственный двукратный чемпион «Формулы E». Француз завоевал титулы в составе «Течиты», а последние три года провел в «Пенске».

Кэссиди выступал за «Энвижн» и «Ягуар». 31-летний новозеландец – действующий вице-чемпион серии, завершивший сезон-2024/2025 тремя победами подряд.

«Ситроен» объявил об участии в «Формуле Е» с сезона 2025/2026

Звезда «Макларена» в «Формуле E» Барнард перешел в «Пенске»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы E»
