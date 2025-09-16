Новая команда «Формулы E» «Ситроен» подписала двукратного чемпиона Верня и вице-чемпиона Кэссиди
«Ситроен» объявил состав на дебютный сезон «Формулы E».
К новой команде электросерии «Ситроен» присоединились Жан-Эрик Вернь и Ник Кэссиди.
35-летний Вернь – единственный двукратный чемпион «Формулы E». Француз завоевал титулы в составе «Течиты», а последние три года провел в «Пенске».
Кэссиди выступал за «Энвижн» и «Ягуар». 31-летний новозеландец – действующий вице-чемпион серии, завершивший сезон-2024/2025 тремя победами подряд.
«Ситроен» объявил об участии в «Формуле Е» с сезона 2025/2026
