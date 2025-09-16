Новая команда «Формулы E» «Ситроен» подписала двукратного чемпиона Верня и вице-чемпиона Кэссиди

«Ситроен» объявил состав на дебютный сезон «Формулы E».

К новой команде электросерии «Ситроен» присоединились Жан-Эрик Вернь и Ник Кэссиди.

35-летний Вернь – единственный двукратный чемпион «Формулы E ». Француз завоевал титулы в составе «Течиты», а последние три года провел в «Пенске».

Кэссиди выступал за «Энвижн» и «Ягуар ». 31-летний новозеландец – действующий вице-чемпион серии, завершивший сезон-2024/2025 тремя победами подряд.

