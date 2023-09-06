Шарль Леклер о шансах «Феррари» победить «Ред Булл» в Монце: «Нет, у меня ни разу не возникало такого ощущения»

Теги Гран-при Италии Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал, что у него не было шансов обойти «Ред Булл» в борьбе за победу на Гран-при Италии.

Несмотря на удачное начало гонки и то, что «Феррари» удалось довольно долго сопротивляться «Ред Булл», Леклер признал, что ни на миг не поверил в то, что команда сможет удержать лидерство до финиша.

«Нет. У меня ни разу не возникало такого ощущения. С другой стороны, в какой-то момент их серия прервется, разумеется. Но в данный момент у нас нет машины, на которой мы были бы способны это сделать.

Что касается доминирования, то в «Формуле-1» это было всегда. Сейчас доминируют Макс и «Ред Булл» – и не важно, если кому-то это может показаться скучным.

Да, разумеется, гонки были бы интереснее, если бы у нас менялись победители, если бы победы одерживались с преимуществом в пару секунд. Но такова «Формулы-1», и в конечном счете в «Ред Булл» в полной мере заслужили этот успех», – рассказал Леклер.

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