Нико Росберг о реакции Вольффа на рекорд Ферстаппена: «Ответ Тото получился не особо любезным»

Теги Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг высказался о рекорде Макса Ферстаппена, который на Гран-при Италии выиграл десятую гонку подряд.

В то же время босс «Мерседеса» Тото Вольфф, комментируя достижение Ферстаппена, назвал его «рекордом для «Википедии», и что данное достижение волнует только тех, кто увлекается статистикой.

«Разумеется, нас всех волнуют рекорды. И мы много думаем о рекордах. И даже когда сам Макс говорит о том, что его не волнуют десять побед подряд – что он сделал, когда выбрался из кокпита болида после гонки? Первым делом показал на пальцах, что выиграл десятую гонку подряд.

Что касается Тото, я думаю, что он просто был не слишком доволен выступлением своей собственной команды в этот уик-энд. Поскольку, разумеется, финиш на 5-6 месте, далеко позади «Феррари» и «Ред Булл» – это явно не та цель, которая стояла перед «Мерседесом».

Так что я думаю, что Тото в тот момент был немного подавлен и расстроен, поэтому его ответ получился мрачным и не особо любезным. Не таким любезным, как в обычной ситуации. Поскольку правильным в данном случае было признать достижение «Ред Булл» и отдать соперникам должное», – рассказал Росберг.

Тото Вольфф о рекорде Ферстаппена: «Это все для «Википедии». Все равно это никто не читает»

6 комментариев

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Shozi Koff46
Ответ Рнпрл Аари
Придется разуваться))
Одиннадцатую еще можно не разуваться
+4
0
+4
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Рнпрл Аари
Ответ Minuvert
А одиннадцатую победу в Сингапуре Макс как будет показывать?
Придется разуваться))
+4
-2
+2
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Рнпрл Аари
Да если бы, у Тото с Хэмом на пару вышла целая серия интервью с выпадами в адрес РБ и Макса, сомневаюсь что это все а порыве расстройства от одного ГП.
+2
-1
+1
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Minuvert
А одиннадцатую победу в Сингапуре Макс как будет показывать?
+1
0
+1
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