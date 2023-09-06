Нико Росберг о реакции Вольффа на рекорд Ферстаппена: «Ответ Тото получился не особо любезным»

Чемпион «Формулы-1» высказался о рекорде , который на Гран-при Италии выиграл десятую гонку подряд.

В то же время босс « » Тото Вольфф, комментируя достижение Ферстаппена, назвал его «рекордом для «Википедии», и что данное достижение волнует только тех, кто увлекается статистикой.

«Разумеется, нас всех волнуют рекорды. И мы много думаем о рекордах. И даже когда сам Макс говорит о том, что его не волнуют десять побед подряд – что он сделал, когда выбрался из кокпита болида после гонки? Первым делом показал на пальцах, что выиграл десятую гонку подряд.

Что касается Тото, я думаю, что он просто был не слишком доволен выступлением своей собственной команды в этот уик-энд. Поскольку, разумеется, финиш на 5-6 месте, далеко позади «Феррари» и «Ред Булл» – это явно не та цель, которая стояла перед «Мерседесом».

Так что я думаю, что Тото в тот момент был немного подавлен и расстроен, поэтому его ответ получился мрачным и не особо любезным. Не таким любезным, как в обычной ситуации. Поскольку правильным в данном случае было признать достижение « » и отдать соперникам должное», – рассказал Росберг.

Тото Вольфф о рекорде Ферстаппена: «Это все для «Википедии». Все равно это никто не читает»