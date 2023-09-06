На Автодроме «Игора Драйв» стал известен победитель Кубка Санкт-Петербурга по дрифту – 2023

Второй сезон гоночной серии Igora Drive Drift Challenge завершился на Автодроме «Игора Драйв».

Всего в чемпионате приняли участие более 170 участников со всей страны, а общая посещаемость составила более 10 000 зрителей за весь сезон. К финалу не все автомобили участников доехали целыми, ведь трасса Автодрома предполагает пилотаж непосредственно вблизи защитного бетонного ограждения, поэтому каждая ошибка – это не только потерянные баллы, но и детали машины.

В субботу на старт квалификационных заездов 4 этапа IDDC вышли 43 пилота.

Лидеру квалификационных заездов Александру Мезенцеву удалось набрать в упорной борьбе 99 очков в своей второй попытке. Рядом с ним в турнирной таблице с небольшим отрывом расположились Матвей Вахрушев (96,7 очков) Даниил Баландин (96 очков) и Артем Лейтис (95,7 очков).

По итогам финального этапа и всего сезона 2023 года кубок Санкт-Петербурга по дрифту завоевал Александр Мезенцев, набрав 613 баллов. Второе место на подиуме занял Матвей Вахрушев, у него 511 баллов, третье – Илья Клюкин с 445 баллами.

«Достойный финал достойных участников. Это был яркий, запоминающийся, эмоциональный дрифт», – поздравили победителей судьи.

Весь уикенд на «Igora Drive Drift Challenge» работали интерактивные площадки. В техпарке зрители общались и фотографировались с участниками соревнований и рассматривали гоночные машины. В перерывах между заездами – могли отдохнуть и перекусить в зоне фуд-траков. Самые маленькие гости могли покататься на детских машинках и мотоциклах, пройти увлекательный квест, собрав достижения в «Дневник автогонщика». Рядом можно было увидеть авторскую роспись автомобиля с использованием современной каллиграфии или посетить выставку эксклюзивных автомобилей.

В эту субботу «Игора Драйв» приглашает зрителей на большой праздник мотокросса. А 17 сентября на автодроме пройдет Кубок Санкт-Петербурга по ралли-кроссу.

Купить билеты можно на сайте Автодрома.

Результаты командного зачета сезона Кубка Санкт- Петербурга по дрифту Igora Drive Drift Challenge 2023:

1. «Континент парк» (Александр Мезенцев, Никита Самарин, Никита Гольбрайх)

2. «KINFOREST VS team» (Артем Лейтис, Даниил Власов, Илья Клюкин)

3. «Есть вопросы» (Анатолий Кизин, Матвей Вахрушев, Иван Марченко )