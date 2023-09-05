Мартин Брандл: «Разочарован, что Хэмилтон и Вольфф принизили рекорды «Ред Булл»

Теги Гран-при Италии Льюис Хэмилтон Ред Булл Мартин Брандл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Мартина Брандла удивили слова представителей «Мерседеса» о рекордах «Ред Булл».

На Гран-при Италии Макс Ферстаппен выиграл десятую гонку подряд, его команда – 15-ю подряд и 14-ю в нынешнем сезоне. Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подчеркнул, что данные показатели – «для Википедии», Льюис Хэмилтон посчитал своих партнеров по команде сильнее напарников Ферстаппена.

«Один из лучших Гран-при в Монце, я получил настоящее удовольствие. Макс Ферстаппен выиграл десятую гонку подряд, «Ред Булл» забрал все 14 этапов сезона – это действительно стоило увидеть.

Вот это достижение: безупречно поддерживать такой уровень выступлений и надежности на многочисленных конфигурациях трасс, в разных погодных условиях, в борьбе с мощными оппонентами. Поздравляю всех и каждого в команде.

Если бы, к примеру, теннисист, футбольный или регбийный клуб демонстрировали бы такое совершенство и доминирование, их бы по праву восхваляли по всему миру на самом высоком уровне. Того же заслуживает и эта пара. В спорте может и должен быть трайбализм, но, конечно, необходимо признавать превосходный уровень соперников.

Так что я слегка удивлен и разочарован, что Льюис Хэмилтон и Тото Вольфф принизили достижение по ходу уик-энда. Они сами заслуженно получали похвалу и признание по ходу сезонов доминирования с 2014 по 2020 годы», – написал в своей колонке комментатор Sky Spors и бывший пилот «Формулы-1».

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