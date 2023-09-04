Джордж Расселл о 5-секундном штрафе: «Обидно, потому что в том повороте всегда действует что-то вроде карты «Выйти из тюрьмы бесплатно»

Пилот « » поделился мнением о своих рискованных действиях на Гран-при Италии, где финишировал пятым.

По ходу гонки Расселл дважды срезал: в первый раз во время борьбы с Серхио Пересом из «Ред Булл», во второй – во время борьбы с из « » сразу после выезда с пит-лейна.

В последнем случае судьи посчитали, что британец получил преимущество, и дали ему штраф в пять секунд.

«Я знал, что должен был выжать максимум из первого круга после пит-стопа. И я выехал прямо позади Окона или рядом с ним. И я знал, что если останусь позади него, то у меня исчезнет шанс провести андеркат относительно пилотов впереди. Так что я жестко вошел в первый поворот, зная, что рискую не вписаться. Так и случилось.

В Монце подобное обидно, потому что в том повороте всегда действует что-то вроде карты «Выйти из тюрьмы бесплатно» (это отсылка к карте из настольной игры «Монополия» – Sports.ru). И это дает пилотам возможность пропустить поворот, особенно когда вы боретесь. Так что я, вероятно, хотел бы увидеть в будущем некоторые изменения в этом повороте», – сказал Расселл.

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