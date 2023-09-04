Дэвид Култхард: «Ферстаппен действовал очень дисциплинировано, борясь за лидерство. Эта гонка показала, насколько он вырос»

Бывший пилот «Формулы-1» оценил выступление на Гран-при Италии.

По мнению Култхарда, в пользу Ферстаппена говорит то, как спокойно он действовал в борьбе с Карлосом Сайнсом за лидерство в гонке.

«Макс действовал очень дисциплинировано, борясь за лидерство. Макс знал, что его машина быстрее, но также понимал, что это (обгон) займет какое-то время. Эта гонка показала, насколько Макс вырос, повзрослел.

Да, у него очень хорошая машина, но любой, кто до сих пор сомневается в том, настолько ли Макс Ферстаппен хорош на самом деле…Он в полной мере это заслужил – скоро он станет трехкратным чемпионом «Формулы-1», который к тому же переписал историю, одержав 10 побед подряд», – рассказал Култхард.

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