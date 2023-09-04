Дэвид Култхард: «Ферстаппен действовал очень дисциплинировано, борясь за лидерство. Эта гонка показала, насколько он вырос»

Теги Гран-при Италии Ред Булл Дэвид Култхард Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард оценил выступление Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.

По мнению Култхарда, в пользу Ферстаппена говорит то, как спокойно он действовал в борьбе с Карлосом Сайнсом за лидерство в гонке.

«Макс действовал очень дисциплинировано, борясь за лидерство. Макс знал, что его машина быстрее, но также понимал, что это (обгон) займет какое-то время. Эта гонка показала, насколько Макс вырос, повзрослел.

Да, у него очень хорошая машина, но любой, кто до сих пор сомневается в том, настолько ли Макс Ферстаппен хорош на самом деле…Он в полной мере это заслужил – скоро он станет трехкратным чемпионом «Формулы-1», который к тому же переписал историю, одержав 10 побед подряд», – рассказал Култхард.

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7 комментариев

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Jurgen Klinsmann
да дело не в росте, дело в болиде который позволяет не спешить с обгонами. так же было у хэма раньше, он обгонял только на прямых за счет дрс. а в этом сезоне начал показывать разные обгоны, где-то даже рисковать, так как приходится выжимать максимум из посредственного болида.
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Алексей Ко
Чушь полнейшая, был бы Макс на Месте Сайнса действал бы жесче и был бы неуступчивей и скорее повторилась бы монца 2021, чем он бы уступил. когда ты знаешь что у тебя болид сильнее, можно быть спокойнее
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Башмак Нирванов
Да плевать он хотел на всех, кроме Хэмилтона.
Он никого другого, может пока, как соперника не воспринимает.
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Scorpio
все они спокойные, когда под задом космовоз
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Алексей Ко
Ответ Jurgen Klinsmann
да дело не в росте, дело в болиде который позволяет не спешить с обгонами. так же было у хэма раньше, он обгонял только на прямых за счет дрс. а в этом сезоне начал показывать разные обгоны, где-то даже рисковать, так как приходится выжимать максимум из посредственного болида.
не говори. вот и столкновение в монце допустил с пиастри
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United_LP
Уверенность в болиде дает долю дисциплины и стойкости.
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