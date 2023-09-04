Фернандо Алонсо о борьбе с «Феррари»: «Трасса в Сингапуре подойдет нам намного лучше «Монцы»

Пилот «Астон Мартин» поделился мнением о шансах команды в борьбе с «Феррари» в Кубке конструкторов.

По итогам Гран-при Италии «Феррари» обошла « » в общем зачете, а в гонке итальянская команда сумела навязать борьбу «Ред Булл» за победу.

Однако Алонсо сомневается, что «Феррари» сможет демонстрировать такой же уровень на других трассах.

«Нет, просто это трасса «Феррари», и так было много лет. Они установили новые двигатели, для этой гонки многие так делают. Но чемпионат состоит из 22 Гран-при.

Трасса в Сингапуре подойдет нам намного лучше «Монцы», без сомнения. Но вот что касается борьбы за победу – мы знаем, как сложно это будет сделать, учитывая стабильность «Ред Булл» и как сильно они смотрятся в гонках.

Посмотрим, окажемся ли мы в числе претендентов на , ведь расстановка сил позади «Ред Булл», такое ощущение, меняется в каждой гонке. Взять две последние гонки на трассах городского типа – в Монако очень сильно смотрелась «Альпин», Эстебан Окон был третьим и в квалификации, и в гонке. В Баку же доминировала «Феррари», а Шарль Леклер был на поуле», – рассказал Алонсо.

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