Ландо Норрис: «Казалось, что мы вообще не сможем набрать очки, так что команда старалась минимизировать потери»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Италии.

Норрис признал, что в Монце «Макларен» вряд ли мог рассчитывать на хороший результат, учитывая то, что трасса по своим характеристикам не очень подходила болиду команды.

«Временами по ходу гонки нам казалось, что мы вообще не сможем набрать очки, так что я доволен результатом. Можно сказать, мы старались минимизировать возможные потери.

В то же время приятно видеть прогресс в выступлениях команды на трассах с низким уровнем прижимной силы. Я знаю, что новинок у нас было не так много, мы просто стараемся оптимизировать работу болида. Но мы действительно смогли прибавить и в гонке машиной можно было нормально управлять, для нас это шаг вперед. К тому же, в этом сезоне нас ждет еще всего одна трасса с низким уровнем прижимной силы.

Что касается борьбы с , то Алекс не допустил ни одной ошибки, что меня конечно раздражало. Но я пытался, мы отлично поборолись. И я все равно доволен. Хотя « » не дал нам заработать еще больше очков, и это тяжело», – рассказал Норрис.

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