«Астон Мартин» впервые в сезоне опустился на 4-е место в Кубке конструкторов

«Астон Мартин» пропустил вперед «Феррари» по итогам Гран-при Италии.

Фернандо Алонсо принес своей команде два очка за девятую позицию, в то время как и заняли третье и четвертое места и заработали 27 баллов.

« » впервые расположился на четвертой позиции в Кубке конструкторов в нынешнем сезоне. Британский коллектив долгое время был вторым, а на седьмом Гран-при сезона в его обогнал «Мерседес».

После этапа в Монце команда Алонсо проигрывает 56 очков « » и 11 – «Феррари».

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2023

Фернандо Алонсо: «К сожалению, «Феррари» обошла нас в Кубке конструкторов, в следующей гонке нам нужно отыгрываться»