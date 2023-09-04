«Астон Мартин» впервые в сезоне опустился на 4-е место в Кубке конструкторов

Теги Гран-при Испании Гран-при Италии Феррари Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Астон Мартин Шарль Леклер Авто

«Астон Мартин» пропустил вперед «Феррари» по итогам Гран-при Италии.

Фернандо Алонсо принес своей команде два очка за девятую позицию, в то время как Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли третье и четвертое места и заработали 27 баллов.

«Астон Мартин» впервые расположился на четвертой позиции в Кубке конструкторов в нынешнем сезоне. Британский коллектив долгое время был вторым, а на седьмом Гран-при сезона в Испании его обогнал «Мерседес».

После этапа в Монце команда Алонсо проигрывает 56 очков «Мерседесу» и 11 – «Феррари».

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2023

Фернандо Алонсо: «К сожалению, «Феррари» обошла нас в Кубке конструкторов, в следующей гонке нам нужно отыгрываться»

8 комментариев

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Jurgen Klinsmann
Ответ ilia rus
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сдал астон. дед как может тащит их.
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бндэщ
команда с одним единственным пилотом закономерно должна сдать позиции в КК, выбора у Астона в этом году нет.
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Paninaro
Ответ ilia rus
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Сдал Стролл. Впрочем, он никогда и не выдавал.)
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MP423
Следующие трассы больше подойдут машине, так что есть шансы на неплохие очки.
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White Pardus
Ну, не сильно и отстали...с другой стороны, буквально с другой, Маки подъезжают)
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Ильмир Сахапов
Ответ Mittermeyer
Зато больше времени в трубе будет, тоже хорошо. 3 место в личном зачете Алонсо должен вытянуть, Хэм уже не тянет, Рассел/Сайнс/Котеночек далеко, Норрис еще дальше. Половина оставшихся трас Астону должна подойти, оставшуюся половину заберет Феррари.
і ТТ пс АС с
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