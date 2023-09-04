«Астон Мартин» впервые в сезоне опустился на 4-е место в Кубке конструкторов
«Астон Мартин» пропустил вперед «Феррари» по итогам Гран-при Италии.
Фернандо Алонсо принес своей команде два очка за девятую позицию, в то время как Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли третье и четвертое места и заработали 27 баллов.
«Астон Мартин» впервые расположился на четвертой позиции в Кубке конструкторов в нынешнем сезоне. Британский коллектив долгое время был вторым, а на седьмом Гран-при сезона в Испании его обогнал «Мерседес».
После этапа в Монце команда Алонсо проигрывает 56 очков «Мерседесу» и 11 – «Феррари».
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2023
Фернандо Алонсо: «К сожалению, «Феррари» обошла нас в Кубке конструкторов, в следующей гонке нам нужно отыгрываться»
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