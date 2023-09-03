Фернандо Алонсо: «К сожалению, «Феррари» обошла нас в Кубке конструкторов, в следующей гонке нам нужно отыгрываться»

Теги Гран-при Италии Феррари Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Италии.

Алонсо признал, что команде нужно прибавлять, если она хочет бороться хотя бы за третье место в Кубке конструкторов.

«Сегодня была одна из самых трудных и физически напряженных гонок. Мы извлечем много уроков по итогам этого уик-энда и постараемся лучше выступить в следующий раз.

У меня были некоторые надежды на то, что мы сможем догнать Льюиса Хэмилтона, когда он получил штраф, но как только он сумел обогнать Алекса Албона я понял, что сделать это будет очень трудно.

К сожалению, «Феррари» обошла нас в Кубке конструкторов, так что в следующей гонке нам нужно отыгрываться. Впереди еще много этапов, разыграно будет много очков», – рассказал Алонсо.

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14 комментариев

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Evergreen
Папа Стролл должен принять решение и дать сыночку отдохнуть пару сезонов, если они хотят чего-то добиться
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Indygo
Да уж, тяжело одной машиной бороться за 3-е место в кубке конструкторов.
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WINWOLF
Ответ Evergreen
Папа Стролл должен принять решение и дать сыночку отдохнуть пару сезонов, если они хотят чего-то добиться
Папе, по хорошему, надо для сыночка новое занятие найти, гонки это не его.
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Schiaff1no
Обошла одного Алонсо. Что уж тут скромничать
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Chyngyz Orozaliev
нам это кому? Фернандо и Алонсо?
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United_LP
По сути без Стролла не было бы и АМ в Ф1
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Великий Алонсо
Смешно. Ну как бы для всех очевидно, что Феррари быстрее чем АМ, но у вас в команде явный балласт по имени Стролл, с ним вообще не приходится рассчитывать на хорошую позицию в КК, нет ни единого шанса занять 3 место в КК.
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Дмитрий Дудников
Ответ WINWOLF
Папе, по хорошему, надо для сыночка новое занятие найти, гонки это не его.
А команда - его, поэтому, как минимум, до нового регламента сын будет гонками заниматься, такое моё вангование.
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arspurs9
Ответ WINWOLF
Папе, по хорошему, надо для сыночка новое занятие найти, гонки это не его.
С чего?
Во-первых, выше Стролла два РБ, Мерседеса, Фуры, партнер Алонсо и лишь левый Норрис.
Во-вторых, не знаю чьи гонки, что АМ - его личная команда. Ничего удивительного в том, что отец дает сыну возможности. Это не последние деньги Лоренса.
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Иван Алейников
Ответ Мандалай
Остаëтся только гадать, когда Лоуренс протрезвеет и поймëт, что его сын вообще не тянет уровень Ф1.
Тогда и смысла в команде не будет. Хоть это и бизнес
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