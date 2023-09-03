Фернандо Алонсо: «К сожалению, «Феррари» обошла нас в Кубке конструкторов, в следующей гонке нам нужно отыгрываться»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Италии.

Алонсо признал, что команде нужно прибавлять, если она хочет бороться хотя бы за третье место в Кубке конструкторов.

«Сегодня была одна из самых трудных и физически напряженных гонок. Мы извлечем много уроков по итогам этого уик-энда и постараемся лучше выступить в следующий раз.

У меня были некоторые надежды на то, что мы сможем догнать Льюиса Хэмилтона, когда он получил штраф, но как только он сумел обогнать Алекса Албона я понял, что сделать это будет очень трудно.

К сожалению, «Феррари» обошла нас в Кубке конструкторов, так что в следующей гонке нам нужно отыгрываться. Впереди еще много этапов, разыграно будет много очков», – рассказал Алонсо.

Что случилось на Гран-при Италии: «Феррари» отдала шанс на победу и едва удержала подиум, Хэмилтон нагрубил