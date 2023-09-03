Гельмут Марко: «Для Ферстаппена было очень важно одержать десятую победу подряд»

Советник «Ред Булл» поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Италии.

Марко отметил, что пришлось потрудиться, чтобы одержать вверх в борьбе с пилотами «Феррари», которые были особенно мотивированы на домашнем этапе.

«Мы сразу сказали, что нам не нужно ничем рисковать. Это было вопросом времени. Начиная уже с четвертого круга мы видели, что у Сайнса начались проблемы с шинами и что его машина все сильнее и сильнее скользила по трассе. Да, ему удалось стабилизировать ситуацию, но в итоге для нас все сложилось нормально.

Будучи гонщиком «Феррари», на этапе в Монце ты всегда должен выкладываться на абсолютном максимуме своих возможностей, обороняясь до последнего. Тем не менее, для нас все закончилось неплохо, а Серхио Перес тоже провел очень хорошую гонку. Сегодня мы лучше работали с шинами.

Что касается возникавших спорных моментов – ну, трудно решиться оштрафовать гонщика «Феррари» на этапе в Монце. Но Макс был очень напряжен. Для него было очень важно одержать эту десятую победу, а еще в нас в бригаде работают люди, которые в прошлом работали еще с Себастьяном Феттелем (чей рекорд по количеству побед подряд за сезон и побил Ферстаппен).

Им тоже было важно побить этот рекорд, так что внутреннее напряжение тоже имело место. Лично для меня гораздо более эмоциональной была сотая победа « », но для Макса эта десятая победа подряд – и правда важное достижение. И да, если он сможет победить и в Сингапуре, в целом ситуация на остаток сезона будет выглядеть очень неплохо», – рассказал Марко.

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