Гельмут Марко: «Для Ферстаппена было очень важно одержать десятую победу подряд»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Италии.
Марко отметил, что Ферстаппену пришлось потрудиться, чтобы одержать вверх в борьбе с пилотами «Феррари», которые были особенно мотивированы на домашнем этапе.
«Мы сразу сказали, что нам не нужно ничем рисковать. Это было вопросом времени. Начиная уже с четвертого круга мы видели, что у Сайнса начались проблемы с шинами и что его машина все сильнее и сильнее скользила по трассе. Да, ему удалось стабилизировать ситуацию, но в итоге для нас все сложилось нормально.
Будучи гонщиком «Феррари», на этапе в Монце ты всегда должен выкладываться на абсолютном максимуме своих возможностей, обороняясь до последнего. Тем не менее, для нас все закончилось неплохо, а Серхио Перес тоже провел очень хорошую гонку. Сегодня мы лучше работали с шинами.
Что касается возникавших спорных моментов – ну, трудно решиться оштрафовать гонщика «Феррари» на этапе в Монце. Но Макс был очень напряжен. Для него было очень важно одержать эту десятую победу, а еще в нас в бригаде работают люди, которые в прошлом работали еще с Себастьяном Феттелем (чей рекорд по количеству побед подряд за сезон и побил Ферстаппен).
Им тоже было важно побить этот рекорд, так что внутреннее напряжение тоже имело место. Лично для меня гораздо более эмоциональной была сотая победа «Ред Булл», но для Макса эта десятая победа подряд – и правда важное достижение. И да, если он сможет победить и в Сингапуре, в целом ситуация на остаток сезона будет выглядеть очень неплохо», – рассказал Марко.
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