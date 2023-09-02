Макс Ферстаппен: «Заднее антикрыло «Феррари» здорово оптимизировано под эту трассу, а наше нет»

Пилот « » подвел итоги квалификации к .

По словам Ферстаппена, он не слишком удивился поражению от «Феррари» и в любом случае остался доволен вторым местом на старте.

«Это не слишком удивительно, они и в прошлом году были здесь очень быстры. К тому же, смотря на конструкцию из заднего антикрыла можно сказать, что оно здорово оптимизировано под «Монцу», в то время как наше антикрыло – особенно если говорить о темпе на одном быстром круге, – возможно, не лучшим образом оптимизировано под эту трассу.

Однако в гонке ситуация обычно должна выправиться. Так что ничего шокирующего, если честно, не случилось. Да вы и сами могли видеть, что и в первом, и во втором, и в третьем сегменте результаты были очень плотными. Думаю, нам не на что жаловаться.

Здесь нам было чуть сложнее найти правильный баланс между скоростью и прижимной силой. Но сегодня утром я был очень доволен – машина отлично работала и в квалификационном режиме, и на длинной дистанции. Так что да, я доволен вторым местом. В Монце всегда очень высокая плотность результатов. Иногда ты оказываешься впереди, иногда чуть позади, но я уверен в наших шансах в гонке», – рассказал Ферстаппен.

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