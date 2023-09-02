Джордж Расселл: «Четвертое место – это максимум, что позволял наш потенциал»

Теги Гран-при Италии Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Италии.

Расселл признался, что четвертая позиция была максимальным результатом, на который могла рассчитывать команда.

«Мы в каком-то смысле вернулись к основам. Мы неплохо перезагрузились и обновились, я сам вернулся на тот уровень, который демонстрировал в шести первых гонках, в то время как перед летним перерывом в чемпионате я в некоторой степени сбился с пути.

Мы не пытаемся заново изобрести колесо в вопросе настроек болида, мы просто принимаем темп машины так, как есть.

Четвертое место – это максимум, что позволял наш потенциал. А если бы я попытался проехать круг в стремлении бороться за поул, и пытаясь отыграть еще 0,3 секунды, то закончилось бы все в гравии. Потому что отыграть эти 0,3 секунды для нас сегодня было невозможно.

А еще мы отлично понимаем, как важны шины при таких правилах. Например, в первом сегменте у нас было лишь 13-е время, а третьем сегменте – уже 4-е», – рассказал Расселл.

«Феррари» на поуле домашнего Гран-при – ставка на болид-ракету сработала. Страдания всего сезона «Ф-1» окупились?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Donbass
В гоночном темпе снова должен проиграть Льюису и быть ниже его.
это не проблема , тотха в онлайн режиме контролирует мощность болида Рассела, так что не переживай🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий