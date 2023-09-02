Джордж Расселл: «Четвертое место – это максимум, что позволял наш потенциал»

Пилот « » подвел итоги квалификации к .

Расселл признался, что четвертая позиция была максимальным результатом, на который могла рассчитывать команда.

«Мы в каком-то смысле вернулись к основам. Мы неплохо перезагрузились и обновились, я сам вернулся на тот уровень, который демонстрировал в шести первых гонках, в то время как перед летним перерывом в чемпионате я в некоторой степени сбился с пути.

Мы не пытаемся заново изобрести колесо в вопросе настроек болида, мы просто принимаем темп машины так, как есть.

Четвертое место – это максимум, что позволял наш потенциал. А если бы я попытался проехать круг в стремлении бороться за поул, и пытаясь отыграть еще 0,3 секунды, то закончилось бы все в гравии. Потому что отыграть эти 0,3 секунды для нас сегодня было невозможно.

А еще мы отлично понимаем, как важны шины при таких правилах. Например, в первом сегменте у нас было лишь 13-е время, а третьем сегменте – уже 4-е», – рассказал Расселл.

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