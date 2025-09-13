Изак Аджар об участии в «Ф-1»: «Труднее всего не думать о результате. Но в целом все очень просто»

Аджар рассказал о своем подходе к гонкам.

Пилот «Рейсинг Буллз » поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана и впечатлениями от машины в целом.

«Думаю, болид быстр на любой конфигурации – у нас просто быстрая машина. Но на некоторых покрытиях, где странный асфальт или сильное гранулирование, у нас возникают трудности. К примеру, в Бахрейне и Канаде темпа не было. Так что будут и тяжелые уик-энды – в Баку будет очень сложно.

Труднее всего не думать о результате. Независимо от того, будет ли он хорошим или плохим, ты оставляешь все это позади, возвращаешься в болид и занимаешься своим делом. В целом все очень просто», – сказал Аджар .

