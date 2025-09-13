  • Спортс
  • Нельсон Пике-младший о стратегии «Макларена»: «Пиастри сильно пожалеет, если проиграет титул с разницей в три очка»
6

Нельсон Пике-младший о стратегии «Макларена»: «Пиастри сильно пожалеет, если проиграет титул с разницей в три очка»

Пике-младший высказался о тактике «Макларена» в Монце.

Бывший пилот «Ф-1» Нельсон Пике-младший прокомментировал стратегию «Макларена» на Гран-при Италии и высказался о подходе Оскара Пиастри к борьбе за титул.

В Монце Пиастри вернул позицию Норрису, так как на пит-стопе Ландо механики допустили ошибку – в результате чего произошел ненамеренный «андеркат», который команда обещала не проводить.

«На мой взгляд, Пиастри зарабатывает уважение в команде. Если к концу сезона борьба станет напряженнее, то он сможет разыграть карту.

У него есть преимущество – но это не имеет большого значения, ведь впереди 8-9 гонок. Впереди еще более 200 очков. Оскар всего в 30 очках впереди. Так что все может измениться. Два уик-энда могут полностью изменить ситуацию. Но у Оскара правильный настрой.

Я бы выбрал более осторожный подход, без сильных рисков – ведь отрыв не такой большой. Но мне кажется, Оскар своего рода командный игрок, так что позже он может сказать, что сильно помог команде.

Ему не было нужды отдавать позицию из-за ошибки команды. Он сильно пожалеет об этом, если проиграет титул с разницей в три очка.

Не думаю, что это случится. Оскар выиграет титул. Но если бы до конца сезона оставалось три гонки, такое решение не приняли бы», – сказал бразилец.  

Уникальность лидерства Пиастри в «Ф-1»: 0 великих кругов. Но он попадет в историю – этими двумя обгонами

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
