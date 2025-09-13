  • Спортс
Карлос Сайнс о переходе в «Уильямсе»: «Хотел нести ответственность – чтобы люди меня слушали, чтобы я мог вести команду в правильном направлении»

Сайнс готов быть лидером «Уильямса».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал о том, что принимая решение о выборе новой команды в том числе ориентировался на возможность стать лидером коллектива.

«Да, для меня одним из самых важных факторов было перейти в команду, в которой мне будут рады, и в которой у меня будет возможность что-то изменить, влиять на ситуацию – если я пойму, что какие-то вещи мне не нравится, и что мы можем улучшить.

И Джеймс Воулз сразу был готов дать мне возможность брать ответственность на себя. Это было одним из ключевых моментов. Ведь я выступаю в «Ф-1» уже десять лет и одна из вещей, в которых я могу помогать команде – это понимание того, как работать над развитием болида, как создать в команде хорошую рабочую атмосферу. Я хотел нести ответственность – чтобы люди меня слушали, чтобы я мог вести команду в правильном направлении», – рассказал Сайнс.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
