Промоутер Гран-при США: «Американский чемпион вывел бы «Ф-1» на новый уровень»

В США считают, что американский чемпион «Ф-1» вывел бы серию на новый уровень.

Босс трассы Гран-при США Бобби Эпштейн прокомментировал дебют «Кадиллака» в «Формуле-1» в сезоне-2026.

«Думаю, появление «Кадиллака» – это здорово как для нас, так и для спорта. Она были здесь на прошлой неделе в рамках WEC [чемпионата мира по гонкам на выносливость]. Как бренд они очень заинтересованы в этом проекте [в «Ф-1»], что здорово.

Я думаю обо всем, что мы можем сделать вместе – ведь они еще и производитель. Мы можем устроить круг по трассе на «Кадиллаке», тур по боксам «Кадиллака» и сделать упор на присутствии американского пилота.

Если бы в команде появился американский чемпион, то это было бы еще лучше – не только для трассы и Гран-при, но и для спорта в целом. Это бы вывело его на новый уровень», – сказал Эпштейн.

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?

