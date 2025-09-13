Фредерик Вассер: «Не нужно никого менять в «Феррари». Это начало эпохи»
Вассер поделился своим видением ситуации в «Феррари».
Руководитель «Феррари» рассказал, на чем нужно сконцентрироваться команде.
«Нужно придерживаться того же подхода. «Макларен» отлично проводит сезон, они опережают всех на две или две с половиной десятых секунды. Но дело не в чудесах.
Нам нужно сохранить нынешний настрой. Не нужно никого менять в попытке найти того, кто сотворит волшебство. Надо совершенствоваться во всех областях. Это начало эпохи», – сказал Вассер.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
