Стефано Доменикали: «Ф-1» встречается с премьер-министрами, с королями. Надеюсь, этот спорт объединит мир»
В «Ф-1» надеются помочь объединить мир.
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали надеется, что чемпионат сможет помочь изменить мир.
«Мы единственный вид спорта, который ежегодно проводит соревнования по всему миру. Мы встречаемся с премьер-министрами, с королями – со всеми высшими должностными лицами в мире.
Поэтому я надеюсь, что через «Ф-1» мы сможем говорить о более широкой картине мира и что этот спорт сможет объединить всех нас», – сказал Доменикали.
Стефано Доменикали о сокращении дистанции гонок: «Никогда такого не говорил»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Observer
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости