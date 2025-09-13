Стефано Доменикали: «Ф-1» встречается с премьер-министрами, с королями. Надеюсь, этот спорт объединит мир»

В «Ф-1» надеются помочь объединить мир.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали надеется, что чемпионат сможет помочь изменить мир.

«Мы единственный вид спорта, который ежегодно проводит соревнования по всему миру. Мы встречаемся с премьер-министрами, с королями – со всеми высшими должностными лицами в мире.

Поэтому я надеюсь, что через «Ф-1» мы сможем говорить о более широкой картине мира и что этот спорт сможет объединить всех нас», – сказал Доменикали.

