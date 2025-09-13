Ландо Норрис: «При борьбе за титул нужно понимать, когда можно рисковать»

Норрис поделился мыслями о борьбе за титул.

Пилот «Макларена » ответил, считает ли он продуманным риском борьбу с соперниками, которые не претендуют на титул в этом сезоне.

«Конечно. Мы уже давно так делаем. Как бы нам ни хотелось побеждать или порой попадать на второе или третье место – причем, возможно, мы могли бы рискнуть сильнее – в обоих случаях мы стали лучше понимать элемент риска.

Мы знаем, когда нужно рискнуть – в той же квалификации. И мы также понимаем, что в гонке в определенный момент стоит избегать риска. Но если речь идет о победе? Тогда ты рискнешь сильнее.

Но это еще зависит от того, с кем ты борешься. Это очень важный фактор. Это часть работы гонщика: нужно понимать, при борьбе с кем можно рисковать и когда именно стоит это делать.

Это базовая вещь – но мне кажется, ее нужно еще лучше понимать, когда ты борешься за титул», – сказал Норрис .

Уникальность лидерства Пиастри в «Ф-1»: 0 великих кругов. Но он попадет в историю – этими двумя обгонами