MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Куртараро – 3-й
Пилот «Априлии» Марко Беццекки выиграл квалификацию к Гран-при Сан-Марино.
Беццекки показал лучшее время на трассе «Мизано», опередив Алекса Маркеса («Грезини») и Фабио Куартараро («Ямаха») менее чем на 0,1 секунды.
В то же время лидер чемпионата Марк Маркес («Дукати») показал лишь четвертое время.
MotoGP
Гран-при Сан-Марино
Мизано
13 сентября 2025 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Марко Беццекки («Априлия») – 1.30,134
2. Алекс Маркес («Грезини») +0,088
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,094
4. Марк Маркес («Дукати») +0,218
5. Франко Морбиделли («ВР46») +0,249
6. Лука Марини («Хонда») +0,256
7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,261
8. Франческо Баньяя («Дукати») +0,280
9. Педро Акоста («КТМ») +0,352
10. Фермин Альдегер («Грезини») +0,482
11. Хорхе Мартин («Априлия») +0,847
12. Хоан Мир («Хонда») – не показал времени