MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Куртараро – 3-й

Пилот «Априлии» Марко Беццекки выиграл квалификацию к Гран-при Сан-Марино.

Беццекки показал лучшее время на трассе «Мизано», опередив Алекса Маркеса («Грезини») и Фабио Куартараро («Ямаха») менее чем на 0,1 секунды.

В то же время лидер чемпионата Марк Маркес («Дукати») показал лишь четвертое время.

MotoGP
Гран-при Сан-Марино
Мизано
13 сентября 2025 года
Квалификация
2-й сегмент

1. Марко Беццекки («Априлия») – 1.30,134

2. Алекс Маркес («Грезини») +0,088

3. Фабио КуартарароЯмаха») +0,094

4. Марк Маркес («Дукати») +0,218

5. Франко Морбиделли («ВР46») +0,249

6. Лука Марини («Хонда») +0,256

7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,261

8. Франческо Баньяя («Дукати») +0,280

9. Педро Акоста («КТМ») +0,352

10. Фермин Альдегер («Грезини») +0,482

11. Хорхе Мартин («Априлия») +0,847

12. Хоан Мир («Хонда») – не показал времени

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт MotoGP
