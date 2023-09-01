Льюис Хэмилтон о целях на квалификацию: «Было бы здорово пройти в третий сегмент»

Теги Гран-при Италии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии.

Также Хэмилтон рассказал о целях на субботнюю квалификацию.

«Пятничная программа прошла нормально. В первой практике все было хорошо, я был доволен машиной. А вот вторая практика, по какой-то причине, все чаще дается нашей машине тяжелее.

В любом случае, мы получили огромное количество данных. И сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к субботе, как и всегда. Я знаю, что команда отлично поработает над доведением настроек и в субботу наша машина может стать быстрее.

Цель на квалификацию? Было бы здорово пройти в третий сегмент. А там посмотрим. В данный момент я не знаю, получится ли у нас сделать это с нашим темпом», – рассказал Хэмилтон.

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12 комментариев

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Minuvert
Ответ Александр Деев
Не смотрел практики. Там все так плохо или он опять превозмогает?
С Расселом ездили на разных настройках. Жаловался, что проигрывает относительно симуляций. За ночь данные обновят, симулятор погоняют и поедет. Ну так, на первый взгляд не их трасса. Феррари с Уильямсом зато хороши
+26
0
+26
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Александр Деев
Ответ Minuvert
С Расселом ездили на разных настройках. Жаловался, что проигрывает относительно симуляций. За ночь данные обновят, симулятор погоняют и поедет. Ну так, на первый взгляд не их трасса. Феррари с Уильямсом зато хороши
Спасибо, с меня лайк
+7
0
+7
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Сергей Фетисов
Привычка плакаться.Заранее стелет,боится что провалится.
+10
-4
+6
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Minuvert
Ответ MP423
У Мерседеса в последнее время крайне экономные практики. Гоняют аккуратно и медленно. Видимо, берегут топливо и окружающую среду)
Окружающую пятницу)
+5
0
+5
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MP423
Ответ Minuvert
С Расселом ездили на разных настройках. Жаловался, что проигрывает относительно симуляций. За ночь данные обновят, симулятор погоняют и поедет. Ну так, на первый взгляд не их трасса. Феррари с Уильямсом зато хороши
У Мерседеса в последнее время крайне экономные практики. Гоняют аккуратно и медленно.
Видимо, берегут топливо и окружающую среду)
+4
0
+4
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Александр Деев
Не смотрел практики. Там все так плохо или он опять превозмогает?
+4
-1
+3
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irs118return
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MP423
Ответ Minuvert
Окружающую пятницу)
И ее тоже)
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MP423
Ответ Luca di Montezemolo
Клоунский мерс всё опять собирает и собирает данные, ничего ещё годик пособирают и начнут готовиться к новому регламенту, и наверное совсем забьют на 25 год, как и в 21. Увидел в твиттере что корыто опережает лишь альпин на прямых но у них слабейший движок, короче ребята молодцы, с такой тачкой, работой стратегов и прочих управленцев даже на 2 месте идут, а по словоблудию вообще на первом, кстати на презентации и до и после Монако они рассказали совсем другое, о том как будет развиваться тачка, даже побеждать собирались, ну да ладно цирк этот поднадоел, может вернусь к просмотрам после Японии, там уже и коронуют читерстапена, и будут рассказывать что доминирования нет, он бы выиграл на хаасе, настолько скилл вдруг вырос, ну просто в каждом повороте выходил на новый уровень как Фет в 2013.
Так смотреть никто не заставляет, дело добровольное. Просто для информации: в Зандфорте, например, Рассел в квалификации был 10-м по скорости на прямой и 3-м по времени на круге.
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Luca di Montezemolo
Ответ MP423
Так смотреть никто не заставляет, дело добровольное. Просто для информации: в Зандфорте, например, Рассел в квалификации был 10-м по скорости на прямой и 3-м по времени на круге.
Комментировать ещё хоть можно ? А то вдруг нельзя. Классный коммент и очень к месту, в зандворте где одна короткая прямая и одни повороты можно хоть последним на прямых быть, и быть быстрее всех. Мой коммент был про монцу вообще, и тут картина совсем другая, а так да никто не заставляет, так я и не смотрю, о чем как бы понятно из моих комментариев.
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