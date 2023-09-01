Льюис Хэмилтон о целях на квалификацию: «Было бы здорово пройти в третий сегмент»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Также Хэмилтон рассказал о целях на субботнюю квалификацию.

«Пятничная программа прошла нормально. В первой практике все было хорошо, я был доволен машиной. А вот вторая практика, по какой-то причине, все чаще дается нашей машине тяжелее.

В любом случае, мы получили огромное количество данных. И сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к субботе, как и всегда. Я знаю, что команда отлично поработает над доведением настроек и в субботу наша машина может стать быстрее.

Цель на квалификацию? Было бы здорово пройти в третий сегмент. А там посмотрим. В данный момент я не знаю, получится ли у нас сделать это с нашим темпом», – рассказал Хэмилтон.

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