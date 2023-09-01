Тото Вольфф: «5-летний контракт с Хэмилтоном включал бы опции выхода при отсутствии быстрого болида»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Тото Вольфф объяснил, почему Льюис Хэмилтон не подписал пятилетний контракт.

Хэмилтон заключил двухлетнюю сделку и останется в «Мерседесе» как минимум до конца сезона-2025. По словам исполнительного директора, такой срок позволяет обеим сторонам не прибегать к опциям досрочного расторжения.

«В «Ф-1» динамичная обстановка, и подписание пятилетнего контракта означало бы, что нужно обсуждать опции выхода, если мы не предоставим ему быстрый болид.

Это нам не по душе. Мы решили, что предсказуемое будущее – два года. И в течение такого срока мы готовы выступать вместе», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».

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10 комментариев

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Данил Колпиков
Ответ Великий Алонсо
Хамильтон остался на пару сезонов чисто баблишка поднять перед пенсией, титула ему очевидно не видать, возможно и побед тоже.
Как и Алонсо
+20
-4
+16
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Рнпрл Аари
Ответ Данил Колпиков
Как и Алонсо
Так Алонсо больше для удовольствия ездит, понимает что титула не видать, просто пытается выступать на максимуме. А Хэм все ещё надеется на 8 й титул
+10
-2
+8
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Мадина Уйгурова
а Макса тут обсирали, мол не хочет выступать на донной машине. хотя Макс не приходил в очень быструю тачку как Льюис в 2007. логично, что любой человек с высокими амбициями хочет попасть в топ машину, а не ездить на 10 местах
+11
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Великий Алонсо
Хамильтон остался на пару сезонов чисто баблишка поднять перед пенсией, титула ему очевидно не видать, возможно и побед тоже.
+8
-3
+5
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irs118return
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недосемикратному не поможет быстрая машина завоевать титул при Ферстапене, даже если Редбул будет медленнее, 21год показатель,
интересно почему сумму неозвучивают)
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White Pardus
Вот и ещё одно косвенное доказательство того, что регламент был конкретно под Мерседесов. Власть сменилась, народ побежал к конкурентам и Вольф уже не чувствует себя уверенно для 5 летнего контракта с опцией выхода...
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Donbass
Ответ irs118return
недосемикратному не поможет быстрая машина завоевать титул при Ферстапене, даже если Редбул будет медленнее, 21год показатель, интересно почему сумму неозвучивают)
При Ферстаппене в пелотоне Льюис завоевал уже 5 титулов, так что расслабся и учи матчасть.
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White Pardus
Ответ Рнпрл Аари
Так Алонсо больше для удовольствия ездит, понимает что титула не видать, просто пытается выступать на максимуме. А Хэм все ещё надеется на 8 й титул
ну да, чего бы не покататься в своё удовольствие за 10-15 лямов)
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Рнпрл Аари
Ответ White Pardus
ну да, чего бы не покататься в своё удовольствие за 10-15 лямов)
Ну я к тому что титула он в АМ не ждёт, и сам неоднократно намекал на скорое завершение карьеры, может быть для красоты одержит одну победу в удачный день
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