Тото Вольфф: «5-летний контракт с Хэмилтоном включал бы опции выхода при отсутствии быстрого болида»

Тото Вольфф объяснил, почему Льюис Хэмилтон не подписал пятилетний контракт.

Хэмилтон заключил двухлетнюю сделку и останется в «Мерседесе» как минимум до конца сезона-2025. По словам исполнительного директора, такой срок позволяет обеим сторонам не прибегать к опциям досрочного расторжения.

«В «Ф-1» динамичная обстановка, и подписание пятилетнего контракта означало бы, что нужно обсуждать опции выхода, если мы не предоставим ему быстрый болид.

Это нам не по душе. Мы решили, что предсказуемое будущее – два года. И в течение такого срока мы готовы выступать вместе», – заявил исполнительный директор « ».

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