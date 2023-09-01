Льюис Хэмилтон: «Не думал, что останусь в «Ф-1» в 40 лет»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Питер Боннингтон Авто

Льюис Хэмилтон не предполагал, что будет гоняться в «Формуле-1» так долго.

Пилот «Мерседеса» заключил новый контракт с командой до конца сезона-2025, когда ему будет 40 лет.

«Безусловно, я не думал, что останусь [в «Ф-1»] в таком возрасте, буду ощущать себя в такой физической и психологической форме и по-прежнему любить свое дело. Я чувствую невероятную благодарность за это.

Думаю, многие остаются на одной работе на протяжении долгого периода времени и утрачивают любовь к ней, однако продолжают ей заниматься – может, потому что это единственное, что они умеют.

Но я действительно все еще люблю свое дело. Я по-прежнему люблю забираться в болид. Я по-прежнему люблю гоняться со своими коллегами, работать вместе с Боно (гоночным инженером Питером Боннингтоном – Sports.ru) и всеми ребятами в команде, преследовать общую цель, общую мечту.

Я люблю это чувство. Если вместе переживаете неудачи, а затем добиваетесь успеха, с этим ничто не сравнится», – заявил семикратный чемпион мира.

Хэмилтон и Расселл будут выступать за «Мерседес» до конца 2025 года

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8 комментариев

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GR5
Алонсо яркий пример того, как можно гоняться в возрасте за 40.
+5
0
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Joker_13
Всем фанатам Льюиса следует поблагодарить Майкла Маси за столь солидное продление карьеры их кумира. Я больше чем уверен, что в случае победы в 2021 он бы повесил шлем на гвоздь и рванул бы в шоубиз.
+5
-1
+4
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Yury Sin
Ответ Вадим Сидоров
Чтобы превзойти рекорд Шуми будешь до 50 гонять-)
Если будет возможность и здоровье, почему нет? Алонсо поддерживает )
+3
0
+3
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Вадим Сидоров
Чтобы превзойти рекорд Шуми будешь до 50 гонять-)
+4
-4
0
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irs118return
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Ответ Вадим Сидоров
Чтобы превзойти рекорд Шуми будешь до 50 гонять-)
там скорее всего уже Макс побьёт, Люся это уже утиль...
+3
-3
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