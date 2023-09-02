Гран-при Италии-2023. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь 14-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Италии.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Монце покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Автодром Монца, Монца
1-3 сентября 2023 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 14:30 🌤️
2-я практика: 18:00 🌤️
Суббота
3-я практика: 13:30 🌤️
Квалификация: 17:00 🌤️
Воскресенье
Гонка: 16:00 ⛅
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
Пятница
Практика «Ф-3»: 10:40
Практика «Ф-2»: 12:05
Квалификация «Ф-3»: 16:05
Квалификация «Ф-2»: 17:00
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 10:25
1-я гонка «Ф-2»: 15:15
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 9:15
2-я гонка «Ф-2»: 10:55
время московское
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