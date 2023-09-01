Графика с зарядом батареи дебютирует на Гран-при Италии
«Формула-1» внедряет новый элемент графики с Гран-при Италии.
В трансляциях будет показано использование пилотами энергии от гибридной составляющей силовой установки. На основе данных, собранных на предыдущем круге, будет рассчитан режим, в котором работают гонщики: «нейтральном», режиме зарядки или использования гибридной энергии.
Экскурсия по фону для «Ф-1» в Италии: что за город, как там смотрят гонку и развлекают (с комментариями местных пилотов)
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Изображения: сайт «Формулы-1»
Гонщик включил мощность и рвется обгонять. А графика показывает, что он на зарядке. Очень информативно...