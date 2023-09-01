Графика с зарядом батареи дебютирует на Гран-при Италии

Теги Гран-при Италии телевидение Формула-1 Авто

«Формула-1» внедряет новый элемент графики с Гран-при Италии.

В трансляциях будет показано использование пилотами энергии от гибридной составляющей силовой установки. На основе данных, собранных на предыдущем круге, будет рассчитан режим, в котором работают гонщики: «нейтральном», режиме зарядки или использования гибридной энергии.

Экскурсия по фону для «Ф-1» в Италии: что за город, как там смотрят гонку и развлекают (с комментариями местных пилотов)

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Изображения: сайт «Формулы-1»

4 комментария

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RG26
Класс, вот это может быть весьма интересно
+18
-2
+16
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Марат Кагин
интересно, это будет графика нормальная или как с шинами, от балды, чтобы просто было
+7
0
+7
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Виталий Белоус
Ответ Марат Кагин
интересно, это будет графика нормальная или как с шинами, от балды, чтобы просто было
"... и Макс Ферстаппен ставит очередной быстрый круг на 3 процентах заряда батареи!"
+2
0
+2
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GeasMuire
Ответ RG26
Класс, вот это может быть весьма интересно
Нет. Потому что они показывают данные на основе предыдущего круга.

Гонщик включил мощность и рвется обгонять. А графика показывает, что он на зарядке. Очень информативно...
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