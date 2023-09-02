Квалификация к Гран-при Италии пройдет в формате с особым использованием шин

На Гран-при Италии пилоты «Формулы-1» вновь проведут квалификацию в особом формате.

В рамках уик-энда гонщики используют меньшее количество комплектов – 11 вместо стандартных 13. Первый сегмент квалификации спортсмены проедут на шинах «хард», второй – на «медиуме», третий – на «софте».

Сессия пройдет сегодня, 2 сентября, начало – в 17:00 по московскому времени.

Данный формат впервые обкатали на .

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