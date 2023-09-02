Квалификация к Гран-при Италии пройдет в формате с особым использованием шин

Теги Гран-при Венгрии Гран-при Италии Формула-1 регламент Авто

На Гран-при Италии пилоты «Формулы-1» вновь проведут квалификацию в особом формате.

В рамках уик-энда гонщики используют меньшее количество комплектов – 11 вместо стандартных 13. Первый сегмент квалификации спортсмены проедут на шинах «хард», второй – на «медиуме», третий – на «софте».

Сессия пройдет сегодня, 2 сентября, начало – в 17:00 по московскому времени.

Данный формат впервые обкатали на Гран-при Венгрии.

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6 комментариев

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SQem
Лучше третий сегмент провести вообще на Белшине. Тогда точно оценим скиллы
+8
0
+8
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Osmo
А мне нравится. Эдакий челлендж получается, т.к. на разных шинах гонщики демонстрируют разный уровень скилла
+8
-1
+7
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DenSpM
Ф1 уже давным давно спорт ограничений. Это как в прыжках с шестом укоротили бы шест, или уменьшили разбег
+6
-2
+4
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_Nibelungen_
Через пару лет в F1 на всесезонке гонять будут, 1 комплект на 3 гран-при.
+2
0
+2
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Иван Алейников
Это лишнее как по мне
+4
-3
+1
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Scorpio
Ответ Osmo
А мне нравится. Эдакий челлендж получается, т.к. на разных шинах гонщики демонстрируют разный уровень скилла
Согласен, так еще и инженерам задачка - настроить болид
+1
-1
0
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