Квалификация к Гран-при Италии пройдет в формате с особым использованием шин
На Гран-при Италии пилоты «Формулы-1» вновь проведут квалификацию в особом формате.
В рамках уик-энда гонщики используют меньшее количество комплектов – 11 вместо стандартных 13. Первый сегмент квалификации спортсмены проедут на шинах «хард», второй – на «медиуме», третий – на «софте».
Сессия пройдет сегодня, 2 сентября, начало – в 17:00 по московскому времени.
Данный формат впервые обкатали на Гран-при Венгрии.
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