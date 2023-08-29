Кристиан Хорнер: «Ред Булл» доволен Пересом, он будет нашим пилотом в 2024-м. Работа напарника Ферстаппена – в некоторых отношениях самая незавидная»

Кристиан Хорнер подтвердил, что Серхио Перес останется в «Ред Булл» в 2024 году.

Контракт с мексиканцем действует до конца следующего года, однако ранее советник команды Гельмут Марко намекал на возможное расторжение соглашения. Хорнер заявил, что «Ред Булл» доволен и сохранит его в качестве напарника .

«Ситуация с Чеко на следующий год понятная. Он пилот «Ред Булл», у нас с ним есть соглашение. Вне зависимости от контрактов мы довольны его выступлениями. Вы видели, как он пилотировал [на ], ему не повезло с ограничителем скорости на пит-лейн. Он второй в чемпионате мира и является единственным гонщиком кроме Макса, побеждавшим в Гран-при в нынешнем году.

Легко его корить с таким ориентиром на другой стороне боксов, однако он будет нашим пилотом в 2024 году. Быть напарником [Ферстаппена] – в некоторых отношениях самая незавидная работа, потому что планка очень высокая. Посмотрите на времена на круге, на результаты: если бы Макса не было, Чеко выиграл бы еще четыре или пять гонок. Он делает свое дело, он второй в чемпионате. Вы видели его выступление [в Зандворте], ему не повезло получить штраф. И, надеюсь, он пополнит свой счет побед до конца сезона», – сказал руководитель «Ред Булл».

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